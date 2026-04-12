Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je evidentirano 1.971 kršenje vaskršnjeg prekida vatre od strane ukrajinskih oružanih snaga.

U skladu sa naređenjem ruskog predsednika Vladimira Putina, sve ruske vojne grupe u zoni specijalne vojne operacije moraju strogo da poštuju primirje koje je proglašeno od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do danas, 12. aprila, u 8.00 časova, prenosi TASS.

"Ukupno je zabeleženo 1.971 kršenje prekida vatre od strane jedinica ukrajinskih oružanih snaga u periodu od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do 12. aprila u 8.00 časova", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Istovremeno, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su snage Ruske Federacije izvele 120 napada na položaje ukrajinske vojske i prekršile primirje 2.299 puta uprkos najavljenom uskršnjem prekidu borbi.

Kurir.rs/TASS

