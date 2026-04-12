Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf prvi put se zvanično oglasio posle završetka pregovora održanih u Islamabadu.

U seriji objava na društvenoj mreži X je rekao da suprotna strana nije uspela da osvoji poverenje iranske delegacije.

Galibaf je rekao da je jasno stavio do znanja stav Irana čak i pre početka razgovora.

„Pre početka pregovora, naglasio sam da imamo potrebnu dobru volju i nameru, ali da zbog iskustava iz dva prethodna rata ne verujemo drugoj strani“, napisao je.

„Suprotna strana na kraju nije uspela da zadobije poverenje iranske delegacije u ovoj rundi pregovora“, dodao je Galibaf.

Na kraju, zahvalio se domaćinima. „Zahvalan sam na naporima naše prijateljske i bratske zemlje, Pakistana, koja je olakšala proces ovih pregovora, i upućujem pozdrave narodu Pakistana“, zaključio je.