"NE VERUJEMO AMERIKANCIMA"! Predsednik iranskog parlamenta: Zbog iskustava iz dva prethodna rata sumnjamo u SAD
Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf prvi put se zvanično oglasio posle završetka pregovora održanih u Islamabadu.
U seriji objava na društvenoj mreži X je rekao da suprotna strana nije uspela da osvoji poverenje iranske delegacije.
Galibaf je rekao da je jasno stavio do znanja stav Irana čak i pre početka razgovora.
„Pre početka pregovora, naglasio sam da imamo potrebnu dobru volju i nameru, ali da zbog iskustava iz dva prethodna rata ne verujemo drugoj strani“, napisao je.
„Suprotna strana na kraju nije uspela da zadobije poverenje iranske delegacije u ovoj rundi pregovora“, dodao je Galibaf.
Na kraju, zahvalio se domaćinima. „Zahvalan sam na naporima naše prijateljske i bratske zemlje, Pakistana, koja je olakšala proces ovih pregovora, i upućujem pozdrave narodu Pakistana“, zaključio je.
Kurir.rs/Agencije