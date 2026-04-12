TRAMP NAJAVIO BLOKADU ORMUSKOG MOREUZA! Američki predsednik POBESNEO nakon propalih pregovora: "Ako bilo koji Iranac otvori vatru na nas, BIĆE POSLATI U PAKAO"
Nakon neuspešnih američko-iranskih pregovora u Islamabadu, predsednik SAD Donald Tramp objavio je dve poruke na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u kojima je najavio blokadu Ormuskog moreuza i oštro napao Iran zbog njegovog nuklearnog programa.
„Da ukratko, sastanak je prošao dobro, složili smo se oko većine tačaka, ali oko one koja je zaista važna, NUKLEARNE, nismo“, napisao je Tramp.
Dodao je da će američka mornarica odmah „započeti proces BLOKIRANJA svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza“.
„U nekom trenutku ćemo doći u situaciju 'SVIMA JE DOZVOLJEN ULAZ, SVIMA JE DOZVOLJEN IZLAZ', ali Iran to nije dozvolio, samo zato što kažu: 'Možda negde postoji mina', za koju niko osim njih ne zna“, rekao je.
„Ovo je GLOBALNA UCENA i lideri država, posebno Sjedinjenih Država, nikada neće biti ucenjeni“, dodao je.
Mornarica naređuje presretanje brodova koji plaćaju putarinu Iranu
Tramp je takođe rekao da je naredio mornarici da „traži i presretne svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio putarinu Iranu“, dodajući: „Niko ko plaća ilegalne putarine neće imati bezbedan prolaz na otvorenom moru.“
Takođe je najavio uklanjanje mina iz moreuza: „Počećemo da uništavamo mine koje su Iranci postavili.“
„Ako bilo koji Iranac otvori vatru na nas ili mirne brodove, BIĆE RAZNETI U PAKAO!“, rekao je.
U istoj objavi, tvrdio je da je Iran već uništen: „Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihova protivvazdušna odbrana i radari su beskorisni, Homeini i većina njihovih 'vođa' su mrtvi, sve zbog njihovih nuklearnih ambicija.“
„Blokada će uskoro početi. I druge zemlje će učestvovati u ovoj blokadi. Iranu neće biti dozvoljeno da profitira od ove ilegalne UCENE“, dodao je.
Iran optužen da nije ispunio obećanje da će otvoriti moreuz
U drugoj objavi, Tramp je optužio Iran da nije ispunio obećanje da će otvoriti Ormuski moreuz.
„Iran je obećao da će otvoriti Ormuski moreuz i svesno to nije učinio. To je izazvalo anksioznost, poremećaje i patnju mnogim ljudima i zemljama širom sveta“, napisao je.
Dodao je da Iran tvrdi da je postavio mine, iako su, kako navodi, „njihova mornarica i većina njihovih 'postavljača mina' potpuno uništeni“.
„Možda su to uradili, ali koji bi vlasnik broda želeo da rizikuje?“, upitao je.
Tramp je istakao da je Iran time trajno narušio svoj ugled i rekao: „Bolje da odmah započnu proces otvaranja ovog MEĐUNARODNOG PLOVNOG PUTA!“
Pregovori u Islamabadu trajali su skoro 20 sati
On je takođe otkrio da je detaljno obavešten o pregovorima u Islamabadu.
„Potpredsednik Džej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner su me u potpunosti obavestili o sastanku održanom u Islamabadu, koji su predvodili pakistanski feldmaršal Asim Munir i premijer Šehbaz Šarif“, izjavio je.
Kako kaže, pregovori su trajali skoro 20 sati.
„Mogu da ulazim u detalje i govorim o mnogo čemu što je postignuto, ali je samo jedna stvar važna - IRAN NE ŽELI DA SE ODREKNE SVOJE NUKLEARNE AMBICIJE!“
Dodao je da su američki i iranski predstavnici razvili fer odnos tokom pregovora, ali da to nije promenilo ishod.
„Iranski predstavnici Mohamed-Bager Galibaf, Abas Aragči i Ali Bageri bili su veoma čvrsti po najvažnijem pitanju“, napisao je.
Zaključio je ponavljajući svoj dugogodišnji stav: „IRAN NIKADA NEĆE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE!“
