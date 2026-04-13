UHAPŠENE 24 OSOBE ZBOG FINANSIRANJA TERORISTIČKIH ENTITETA! Sprečena kriminalna zavera, snage bezbednosti Kuvajta sprovele operaciju!
Tačno 24 osobe su uhapšene u Kuvajtu zbog finansiranja terorističkih entiteta, saopštilo je danas tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
"Snage bezbednosti sprovele su operaciju koja je sprečila kriminalnu zaveru usmerenu na podrivanje bezbednosti zemlje i finansiranje terorističkih entiteta i organizacija", navelo je ministarstvo u poruci emitovanoj na društvenoj mreži Iks.
"Državna bezbednosna agencija uspela je da uhapsi 24 kuvajtska državljanina sa novcem povezanim sa zabranjenim aktivnostima", dodaje se u saopštenju.
Ministarstvo je navelo nezakonite aktivnosti koje uključuju prikupljanje sredstava pod verskim izgovorima.
Ne navode se detalji o organizatorima i zemljama koje su uključene.
Međutim, u martu je Kuvajt uhapsio šest osoba osumnjičenih za veze sa libanskim Hezbolahom, kao deo istrage o zaverama za ubistva u toj zemlji.
Proiranski islamistički pokret je više puta negirao bilo kakvo prisustvo u Kuvajtu.
Od kada je Iran ciljao zalivske monarhije, saveznice Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor za izraelsko-američki napad pokrenut 28. februara, vlasti tih država su pojačale operacije protiv pojedinaca ili organizacija za koje se sumnja da su povezane sa Islamskom Republikom ili da je podržavaju.
(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)