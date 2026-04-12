Kremlj je odbio da produži uskršnje primirje u Ukrajini, koje ističe u nedelju uveče, dok Kijev ne prihvati uslove koji bi mu omogućili da garantuje „interese i ciljeve“ Moskve.

- Sve dok Volodimir Zelenski nema hrabrosti da preuzme ovu odgovornost, specijalna vojna operacija će se nastaviti nakon isteka primirja - rekao je Dmitrij Peskov, portparol predsednika, u intervjuu na državnoj televiziji emitovanom u nedelju.

Dan ranije, ukrajinski predsednik je u svom dnevnom obraćanju rekao da bi bilo „ispravno“ produžiti primirje, dodajući da je on uputio predlog Moskvi.

Dmitrij Peskov

Putinov „humanitarni gest“

Ali Peskov je rekao da je primirje Putinov „humanitarni gest“.

„Putin je naredio ruskoj vojsci da ostane u stanju visoke pripravnosti u slučaju provokacija“, rekao je Peskov.

Ruski predsednik je 9. aprila najavio privremeno uskršnje primirje, koje bi trebalo da se završi u ponoć po lokalnom vremenu u nedelju.

Zelenski, čije je prethodne predloge za primirje Moskva odbila, pristao je na primirje.

Međutim, Rusija i Ukrajina su se u nedelju međusobno optužile za kršenje 32-časovnog primirja, prijavivši više od hiljadu napada dronova i granatiranja samo nekoliko sati nakon što je primirje počelo u subotu povodom obeležavanja Uskrsa po julijanskom kalendaru.