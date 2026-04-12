Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Kini, jednom od najvažnijih trgovinskih partnera Amerike, carinama od 50 odsto na robu ako Peking pruži vojnu pomoć Iranu u njegovom ratu na Bliskom istoku.

- Ako budu uhvaćeni u tome, suočiće se sa carinama do 50 odsto, što je ludo - rekao je američki predsednik za Foks njuz.

Sastanak sa Si Đinpingom

Tramp bi trebalo da otputuje u Peking 14. i 15. maja kako bi se sastao sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom, nakon što je samit odložen zbog rata na Bliskom istoku.

Bijela kuća objavila fotografij Donalda Trampa i Sija Đinpinga Foto: The White House

CNN je u petak izvestio da američke obaveštajne agencije ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedelja.

Mreža je saopštila da postoje indikacije da Peking radi na usmeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo poreklo.

