Na današnjim izborima u Mađarskoj zabeležen je incident kada je jedan član biračkog odbora došao na posao pod dejstvom alkohola i nastavio da pije uprkos upozorenjima.

On je ubrzo razrešen dužnosti i upućen kući, jer zbog alkoholisanosti nije bio u stanju da obavlja svoje zadatke.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima.

- Gospodin je, čim je stigao ujutru, u više navrata konzumirao alkoholna pića u prostoru biračkog mesta. Odbor za brojanje glasova i predsednik su ga zamolili da se od toga uzdrži, ali je on uprkos tome nastavio da pije - rekla je dr Gita Diošđeri za Blik, dodajući: „Odbor je – pre 7 sati ujutru – doneo odluku da će čovek iz Tise biti oslobođen rada zbog nesposobnosti za rad.“

Jedan birač sa pravom glasa koji nije želeo da se predstavi i otišao je da glasa u jutarnjim satima rekao je za Blik da je „ pijani brojač glasova iz Tise mirno dremao na klupi ispred vrtića, verovatno nakon što je razrešen dužnosti“ .