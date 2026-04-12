INCIDENT NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Kontrolor došao pijan na biralište, morali da ga uklone!
Na današnjim izborima u Mađarskoj zabeležen je incident kada je jedan član biračkog odbora došao na posao pod dejstvom alkohola i nastavio da pije uprkos upozorenjima.
On je ubrzo razrešen dužnosti i upućen kući, jer zbog alkoholisanosti nije bio u stanju da obavlja svoje zadatke.
Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima.
- Gospodin je, čim je stigao ujutru, u više navrata konzumirao alkoholna pića u prostoru biračkog mesta. Odbor za brojanje glasova i predsednik su ga zamolili da se od toga uzdrži, ali je on uprkos tome nastavio da pije - rekla je dr Gita Diošđeri za Blik, dodajući: „Odbor je – pre 7 sati ujutru – doneo odluku da će čovek iz Tise biti oslobođen rada zbog nesposobnosti za rad.“
Jedan birač sa pravom glasa koji nije želeo da se predstavi i otišao je da glasa u jutarnjim satima rekao je za Blik da je „ pijani brojač glasova iz Tise mirno dremao na klupi ispred vrtića, verovatno nakon što je razrešen dužnosti“ .
(Kurir.rs/Blik)