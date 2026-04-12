Slušaj vest

U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 milion birača. Podaci koji su stigli do 18.30 pokazuju da je izlaznost 77.80 odsto.

Apsolutni rekord izlaznosti bio je oboren već u 17 časova, sa 74,23 odsto birača, odnosno 5.587.935 ljudi koji su glasali. Ovo je već nadmašilo prethodni rekord iz 2002. godine, kada je ukupna izlaznost bila 73,5 odsto.

Kako se bira parlament

Mađarski parlament ima ukupno 199 poslanika. Od tog broja, 106 se bira direktno u izbornim jedinicama, gde pobeđuje kandidat sa najviše glasova, bez drugog kruga. Preostalih 93 mandata raspodeljuju se proporcionalno, na osnovu ukupnog broja glasova koje osvoje političke liste. Upravo zbog takvog sistema, ukupan broj glasova ne mora nužno da znači i veći broj mandata.

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA/Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Shutterstock

Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija objaviti preliminarne rezultate u izbornoj noći, a rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje 5 odsto glasova.

Kako se bira mađarski premijer

Premijera bira parlament, prostom većinom glasova. Predsednik države podnosi predlog za predsednika vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Nakon proglašenja, predsednik ima 30 dana da imenuje mandatara. Nakon čega ću početi sa pregovorima o formiranju nove vlade.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana a ako parlament ponovo ne izabere novog premijera, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.

Ovi parlamentarni izbori biće deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.