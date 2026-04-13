Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je danas da Sjedinjene Američke države (SAD) nemaju valjani razlog da izvrše vojni napad na ostrvo ili da pokušaju da ga svrgnu.

Dijaz-Kanel je u intervjuu za američku televizijsku mrežu En Bi Si (NBC) rekao da bi invazija na Kubu bila skupa i uticala na regionalnu bezbednost.

Ali, ako se to desi, Kubanci će se braniti, dodao je on.

"Ne mislim da postoji bilo kakvo opravdanje da SAD pokrenu vojnu agresiju na Kubu, ili da SAD preduzmu neku operaciju ili otmicu predsednika", rekao je Dijaz-Kanel za američku televiziju uz pomoć prevodioca.

Prema njegovim rečima, ako bi se dogodila američka vojna intervencija, onda bi bilo borbe, jer će Kubanci da se brane i ako treba da umru za svoju zemlju.

Dijaz-Kanel je optužio američku vladu da sprovodi "neprijateljsku politiku" protiv Kube i rekao da nema šta da traži od Kube.

On je dodao da je Kuba za dijalog i razgovor o bilo kojoj temi ali bez uslova, navodeći da Amerikanci ne mogu da traže promenu kubanskog političkog sistema, kao što ni sama Kuba to ne traži od SAD.