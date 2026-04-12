Hotel na jednoj od najekskluzivnijih lokacija u Majamiju srušen je u nedelju kako bi se napravilo mesto za nešto veće. Stručnjaci za rušenje uspešno su izveli kontrolisanu imploziju bivšeg hotela Mandarin Oriental u delu Brickell Key, veštačkom ostrvu na ušću reke Majami, preko puta centra grada. Zvaničnici su naveli da je to bila najveća implozija u Majamiju u poslednjih više od deset godina.

Zgrada od 23 sprata, koja je otvorena pre 25 godina, urušila se za manje od 20 sekundi nakon eksplozija koje su se dogodile oko 8:30 ujutru.

Ljudi koji su sa bezbedne udaljenosti posmatrali imploziju navijali su i snimali mobilnim telefonima dok se konstrukcija zgrade rušila nakon serije brzih detonacija. Ubrzo je vazduh ispunila prašina dok se građevinski materijal obrušavao.

Stanovnicima u krugu od 800 stopa (244 metra) od zgrade savetovano je da ostanu u svojim stanovima tokom eksplozije, sa zatvorenim prozorima i vratima.

Prema kompaniji Swire Properties, rušenje će omogućiti početak izgradnje projekta „The Residences at Mandarin Oriental, Miami“, kompleksa sa dve kule koji će obuhvatiti ultraluksuzni hotel i stambene jedinice, a čiji je završetak planiran za 2030. godinu.

Operacija je usledila nakon skoro dve godine planiranja i koordinacije sa specijalizovanim izvođačima i gradskim vlastima, naveli su investitori. Implozija je izabrana kao najbezbedniji i najefikasniji metod kako bi se ispoštovao vremenski plan projekta, uz minimalno ometanje i uz obezbeđivanje bezbednosti zajednice Brickell Key.