Posadu misije Artemis II, koja je oborila rekord u letu u dubokom svemiru, juče su u Hjustonu dočekali stotine ljudi.

Četiri astronauta, koji su se vratili sa istorijskog leta oko Meseca, dali su svoje prve izjave nakon sletanja.

Stigli su na Elington Fild blizu NASA-inog svemirskog centra Džonson nakon što su se prethodne večeri spustili u okean kod obale San Dijega.

„Ovo nije bilo lako“, rekao je emotivni Vajzman.

„Pre poletanja, osećate se kao da je to najveći san na svetu. A kada ste gore, samo želite da se vratite svojim porodicama i prijateljima. Poseban je osećaj biti čovek i biti na planeti Zemlji“, rekao je.

„Zemlja je bila samo čamac za spasavanje“

„Još nisam ni obradio ono što smo upravo uradili, a plašim se čak i da pokušam“, dodao je Glover. Hansen je rekao da njih četvoro otelotvoruju ljubav i da su „crpeli radost“ iz nje.

„Kada nas pogledate, ne vidite nas. Mi smo ogledalo koje vas odražava. A ako vam se sviđa ono što vidite, samo pogledajte malo dublje. To ste vi“, rekao je.

Tokom svog rekordnog preleta, astronauti su dostigli maksimalnu udaljenost od 250.000 milja (406.771 kilometara) od Zemlje, nadmašivši rekord udaljenosti koji je postavila posada Apola 13.

Misija je takođe zabeležila novu perspektivu na našu planetu fotografijom „Zalazak Zemlje“, koja prikazuje našu planetu kako zalazi iza sivog, kraterima ispunjenog Meseca.

Slika je podsećala na čuvenu fotografiju „Izlazak Zemlje“ iz 1968. godine koju su napravili prvi posetioci Meseca, posada Apola 8. „Iskreno, nije me sama Zemlja toliko impresionirala koliko tama oko nje.

Zemlja je bila samo čamac za spasavanje koji je plutao netaknut u svemiru“, rekla je Koh. „Planeto Zemljo, vi ste posada“, rekla je.

NASA obećava da će popraviti toalet

Pre njihovih reči, posadu je predstavio administrator NASA-e Džared Isakman, koji ih je među prvima pozdravio na brodu za spasavanje.

Njihov povratak kući bio je dirljiv: vratili su se u NASA-inu bazu u Hjustonu na 56. godišnjicu lansiranja Apola 13, misije čija je rečenica „Hjustone, imamo problem“ pretvorila skoro katastrofu u trijumf.

Tokom skoro 10-dnevne misije, astronauti su putovali dublje u svemir od istraživača iz prethodnih decenija i zabeležili su poglede na daleku stranu Meseca kakve ljudske oči nikada ranije nisu videle.

Uprkos svojim dostignućima, posada se takođe suočila sa jednim svakodnevnim problemom: neispravnim svemirskim toaletom. NASA se zaklela da će popraviti dizajn pre budućih, dužih misija sletanja na Mesec.

Vajzman, Glover, Koh i Hansen su prvi ljudi koji su leteli na Mesec otkako je Apolo 17 okončao prvu eru istraživanja NASA-e 1972. godine. Komandant Apola 13 Džim Lovel, koji je preminuo prošlog leta, ohrabrio ih je u poruci pre leta.

„Potrebna je hrabrost, potrebna je odlučnost.“

Uspeh misije Artemis II bio je ključan za NASA-u, koja se već priprema za Artemis III sledeće godine.

Tokom te misije, nova posada će vežbati spajanje svoje kapsule sa lunarnim lenderom u Zemljinoj orbiti. Ovo će postaviti temelje za izuzetno važno sletanje Artemisa IV na Mesec 2028. godine, kada će dva astronauta pokušati da slete blizu južnog pola Meseca.

Nakon ponovnog susreta sa svoje dve ćerke, Vajzman je proglasio „misija izvršena“ i obratio se okupljenim astronautima. „Vreme je da se spremimo i krenemo, jer je potrebna hrabrost.