NESVAKIDAŠNJI "ULOV" U ČEŠKOJ: Planinari u skrovištu našli posudu PREPUNU ZLATNIKA, ali to nije sve! Stručnjaci se hitno oglasili - POSTAVLJA SE OVO PITANJE
Dva planinara otkrila su neobično blago u planinskom lancu Krkonoše, u Češkoj, pošto su u kamenoj konstrukciji pronašli aluminijumsku posudu sa čak 598 zlatnika.
Stručnjaci istražuju poreklo i razloge skrivanja tog blaga.
Kako je saopštio Muzej istočne Bohemije, novčići su bili uredno složeni u 11 paketa i umotani u tamnu tkaninu, navodi portal Daily Galaxy.
Ubrzo nakon toga, planinari su u blizini pronašli i drugu posudu, gvozdenu kutiju sa vrednim predmetima od zlata.
Među pronađenim predmetima bilo je 16 tabakera, 10 narukvica, srebrna torbica od mreže, češalj i lanac sa ključem, a ukupna težina nalaza iznosila je oko sedam kilograma.
Stručnjaci su utvrdili da zlatnici potiču iz perioda od 1808. do 1915. godine i da dolaze iz više zemalja, uključujući Francusku, Austro-Ugarsku, Rusiju, Italiju, Rumuniju, Belgiju i Tursku.
Navodi se da raznoliko poreklo ukazuje na to da je zbirka nastajala postepeno, a ne odjednom, što dodatno otežava utvrđivanje kako je blago završilo na jednoj lokaciji.
Blago će biti izloženo u muzeju
Razlozi zbog kojih je blago zakopano i dalje nisu poznati, ali stručnjaci pretpostavljaju da potiče iz perioda velikih istorijskih previranja.
Kako je naveo stručnjak muzeja Miroslav Novak, ljudi su često skrivali dragocenosti tokom ratova, deportacija i ekonomskih promena, sa namerom da ih kasnije preuzmu.
"Mogući razlozi su početak rata, deportacije češkog i jevrejskog stanovništva, kao i proterivanje Nemaca nakon rata, ali i monetarne reforme", rekao je Novak.
Blago će, kako se očekuje, biti izloženo u muzeju, dok će planinari dobiti nagradu od 10 odsto njegove procenjene vrednosti.
Kurir.rs/Newsmax Balkans