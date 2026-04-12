Dva planinara otkrila su neobično blago u planinskom lancu Krkonoše, u Češkoj, pošto su u kamenoj konstrukciji pronašli aluminijumsku posudu sa čak 598 zlatnika.

Stručnjaci istražuju poreklo i razloge skrivanja tog blaga.

Kako je saopštio Muzej istočne Bohemije, novčići su bili uredno složeni u 11 paketa i umotani u tamnu tkaninu, navodi portal Daily Galaxy.

Ubrzo nakon toga, planinari su u blizini pronašli i drugu posudu, gvozdenu kutiju sa vrednim predmetima od zlata.

Među pronađenim predmetima bilo je 16 tabakera, 10 narukvica, srebrna torbica od mreže, češalj i lanac sa ključem, a ukupna težina nalaza iznosila je oko sedam kilograma.

Stručnjaci su utvrdili da zlatnici potiču iz perioda od 1808. do 1915. godine i da dolaze iz više zemalja, uključujući Francusku, Austro-Ugarsku, Rusiju, Italiju, Rumuniju, Belgiju i Tursku.

Navodi se da raznoliko poreklo ukazuje na to da je zbirka nastajala postepeno, a ne odjednom, što dodatno otežava utvrđivanje kako je blago završilo na jednoj lokaciji.

Blago će biti izloženo u muzeju

Razlozi zbog kojih je blago zakopano i dalje nisu poznati, ali stručnjaci pretpostavljaju da potiče iz perioda velikih istorijskih previranja.

Kako je naveo stručnjak muzeja Miroslav Novak, ljudi su često skrivali dragocenosti tokom ratova, deportacija i ekonomskih promena, sa namerom da ih kasnije preuzmu.

"Mogući razlozi su početak rata, deportacije češkog i jevrejskog stanovništva, kao i proterivanje Nemaca nakon rata, ali i monetarne reforme", rekao je Novak.

Blago će, kako se očekuje, biti izloženo u muzeju, dok će planinari dobiti nagradu od 10 odsto njegove procenjene vrednosti.