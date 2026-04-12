Na osnovu 60,24 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 56 mesta.

Prvi put nakon nekoliko godina stranka mađarskog premijera Viktora Orbana pretrpela je gubitke na izborima jer su se Mađari okrenuli Peteru Mađaru koji je na čelu centrističko-desne stranke Tisa.

Mađar je godinama bio lojalan Orbanu, uključujući i funkciju zvaničnika za spoljne poslove u njegovoj administraciji iz 2010. godine, pre nego što je 2024. napustio stranku Fides.

Tisa je postala najjača opoziciona stranka u Mađarskoj nakon izbora za Evropski parlament 2024. godine.

Mađar je obećao da će se obračunati sa korupcijom, odblokirati milijarde evra zamrznutih sredstava EU i oporezovati najbogatije, uz reformu urušenog zdravstvenog sistema u Mađarskoj.

Većina nezavisnih anketa uoči izbornog dana pokazivala je prednost Mađara u odnosu na Orbana, iako su mnogi navodili da su i dalje neodlučni za koga će glasati.

Ko je Peter Mađar

Reč je o bivšem suprugu bivše Orbanove ministarke pravosuđa Judit Varge. Do pre nekoliko meseci on je bio praktično nepoznat mađarskoj javnosti.

- To je jedinstvena, potpuno nova situacija. Da se neko pojavi niotkuda i odjednom ima tako masovnu podršku protiv onih koji su na vlasti, nikada se pre nije desilo u mađarskoj politici - kaže politolog Gabor Terek.

Mađarov uspon započeo je u februaru 2024. nakon afere u koju je bila upletena tadašnja mađarska predsednica Katalin Novak. Ona je pomilovala kriminalca koji je bio osuđen za pomaganje i podsticanje zlostavljanja dece.

DW navodi da je to izazvalo veliki bes javnosti, pogotovo jer se Orban i njegove stranačke kolege predstavljaju kao moralno besprekorni zaštitnici dece i često optužuju političke protivnike da žele da legalizuju zlostavljanje dece.

Nakon afere predsednica Novak je podnela ostavku. Istovremeno se iz politike povukla i bivša ministarka pravosuđa Judit Varga jer je bila jedna od potpisnica peticije, a u vreme povlačenja bila je glavna kandidatkinja Fidesa za izbore za Evropski parlament.

Vargin bivši suprug Peter Mađar, koji je do tada bio na nevidljivim, ali dobro plaćenim funkcijama u Orbanovom aparatu, iskoristio je aferu za "napuštanje sistema", kako je to nazvao.

U nekoliko senzacionalnih intervjua otkrio je detalje o mehanizmima moći i korupciji u Orbanovom sistemu.

DW navodi da ništa od toga nije bilo suštinski novo, ali da su intervjui privukli veliku pažnju u Mađarskoj jer je progovorio insajder s dobrim vezama.

Iz svoje stranke isključio bivšu devojku zbog ucene

Lider mađarske opozicione partije "TISA", Peter Mađar isključio je iz stranke bivšu devojku Evelin Vogel i prijavio je policiji zbog navodnih pokušaja ucene i iznude, prilikom čega je Vogel negirala optužbe za ucenu, napominjaći da je to pokušaj da se "ukalja njena reputacija".

U njegovoj izjavi je detaljno navedeno da je Evelin Vogel isključena iz navedene stranke nakon što je više puta pretila i njemu i drugim članovima stranke, kao i da je tražila oko 73.000 evra u zamenu da ne objavi kompromitujuće snimke koje je tajno pribavila.

Opozicioni lider je dodao da je oklevao prilikom prijave, s obzirom na njihovu prethodnu vezu, tokom koje ju je čak i zaprosio.

Međutim, on je naglasio da mu postupci Vogel, koje je okarakterisao kao ucenu s ciljem sticanja finansijske dobiti, "nisu ostavili drugog izbora osim da uključi policiju".

Dolazi iz poznate mađarske porodice

Dodao je da su njeni pokušaji da iznudi novac počeli u maju i uključivali pretnje da će narušiti njegovu reputaciju i ugled stranke. Dalje je otkrio da je znao za tajne snimke koje je napravila Vogel i da je planirao da prijavi slučaj.

Na konferenciji za novinare u nedelju Mađar je precizirao da je Vogel tajno snimala razgovore sa njim i drugim članovima stranke, kao i da je tražila finansijsku kompenzaciju kako ne bi javno objavila snimke.

Evelin Vogel trenutno živi u iznajmljenom stanu u vlasništvu IT preduzetnika Đerđa Vertana, iako je ranije radila za kompaniju koja se bavila izgradnjom stanova. Porodično preduzeće, "Cosy Living Ltd" osnovano je u aprilu 2023. godine, otprilike u vreme kada je njena veza sa Mađarom postala javna.

Mađarski premijer Viktor Orban obratio se na izbornoj večeri Fidesa i tom prilikom priznao je poraz na izborima. Naime, čestitao je pobedniku i rekao da je "rezultat jasan".