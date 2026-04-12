Slušaj vest

Prazne pumpe u Beču izazvale su zabrinutost, dok se i u Gornjoj Austriji mnogi vozači pitaju da li bi uskoro moglo doći do nestašice goriva.

Mnogi vozači u ovoj zemlji trenutno su nervozni. Razlog su nedavni prekidi u snabdevanju na manjim benzinskim pumpama u Beču.

„Više me ne snabdevaju. Možda će uskoro male benzinske stanice morati da se zatvore jer više ne dobijaju novo gorivo", upozorio je jedan vlasnik pumpe.

Dodatnu zabrinutost izazvao je i jedan ekonomista. Direktor WIFO instituta, Gabriel Felbermajer, upozorio je da bi u ponedeljak moglo ponovo da se vidi tendencija rasta cena.

"Zato je bolje da se danas natoči gorivo", rekao je, a kao razlog navodi nove tenzije oko sukoba sa Iranom, uz ocenu da prekid pregovora „nije dobra vest“.

Međutim, u Šardingu situacija izgleda drugačije. Za medij „Heute“ oglasili su se vlasnici pumpi. Mihael Hel iz OMV stanice u Šardingu smatra da nema razloga za paniku.

"Uveren sam da na brendiranim pumpama poput OMV, BP i Shell neće biti nestašica goriva, ni kod nas u Šardingu", rekao je Hel.

Benzinska pumpa Foto: Shutterstock

Ipak, drugačija situacija mogla bi da bude kod diskontnih pumpi.

"Kod slobodnih operatera situacija bi mogla biti drugačija. Nadam se da će rat uskoro biti završen i da će se situacija stabilizovati. Važno je da konačno zavlada mir".

I vlasnik pumpe Herbert Zauner smatra da nema razloga za paniku, ali objašnjava uzroke nestašice goriva u Beču.

"Prekidi tokom uskršnjeg vikenda imaju više razloga – bio je pojačan saobraćaj, pa ljudi više toče gorivo. Na Uskršnji ponedeljak kamioni za dostavu ne rade".

Još jedan faktor je, kaže, i medijsko izveštavanje.

"Pre vikenda se govorilo o mogućoj nestašici, što je kratkoročno povećalo potrošnju. Ako rezervoari na pumpama nisu veliki, mogu se isprazniti, ali trenutno ima zaliha".

Bavarci „opsedaju“ pumpe u Inviertelu

Zanimljivo je da sve više Nemaca dolazi da toči gorivo preko granice. Razlika u ceni je trenutno 40 do 50 centi u odnosu na Nemačku, kaže Zauner.

"Što je veća razlika u ceni, veća je i spremnost da se donesu kanisteri i napune", dodao je Zauner.

Felbermajer celokupnu situaciju opisuje kao „novu, neprijatnu normalnost“, uz ocenu da je ekonomija postala znatno nestabilnija.

"Stvari su drugačije nego pre 2015. godine", rekao je on.