Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael „sprečio pretnju invazije“ Hezbolaha, tokom posete južnom Libanu, njegove prve od rata 2. marta protiv libanskog pokreta saveznika Teherana.

- Rat se nastavlja, uključujući i u bezbednosnoj zoni u Libanu - rekao je u snimku koji je objavila njegova kancelarija, na kojem se vidi kako nosi pancir, okružen vojnicima koji učestvuju u izraelskoj kopnenoj ofanzivi u južnom delu susedne zemlje.

„Sprečili smo pretnju invazije iz Libana zahvaljujući ovoj bezbednosnoj zoni“, dodao je, nakon što je prethodnog dana najavio stvaranje „bezbednosne tampon zone od osam do deset kilometara“ unutar libanske teritorije kako bi se Izrael zaštitio od napada Hezbolaha.

Libanski premijer Navaf Salam je ubrzo nakon toga u televizijskom obraćanju rekao da nastavlja da radi na „zaustavljanju ovog rata i postizanju povlačenja Izraela sa cele naše teritorije“ kroz pregovore.

Ukupno oko desetak raketa ispaljeno je danas iz Libana na Izrael, bez ikakvih žrtava, prema Komandi domaćeg fronta, izraelskim snagama civilne odbrane odgovornim za zaštitu civila u vanrednim situacijama.

Hezbolah je ušao u rat na Bliskom istoku 2. marta kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana izraelsko-američke ofanzive na Iran 28. februara.

Izrael je odgovorio masovnim smrtonosnim vazdušnim napadima širom Libana i kopnenom ofanzivom na jugu zemlje.

„Težimo jednom cilju: da razoružamo Hezbolah“

„Još mnogo toga treba da se uradi i mi to radimo“, ponovio je premijer, dva dana pre sastanka izraelskih i libanskih zvaničnika u Vašingtonu. Juče je rekao da Izrael želi mirovni sporazum sa Libanom „koji će trajati generacijama“.

Netanijahua su pratili ministar odbrane Izrael Kac i načelnik Generalštaba Ejal Zamir. „Težimo jednom cilju: da razoružamo Hezbolah“, naglasio je Kac u saopštenju. Pokret je „izabrao da učestvuje“ u ratu na Bliskom istoku, „i stoga mora da plati cenu“.