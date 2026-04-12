"ORBAN MI JE ČESTITAO POBEDU" Peter Mađar imao telefonski poziv sa premijerom Mađarske
Peter Mađar, lider stranke Tisa, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je trenutni premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.
- Orban mi je čestitao pobedu telefonskim putem - napisao je kratko.
U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord. U toku je prebrojavanje glasova, Glavni rivali su stranka Fides premijera Viktora Orbana i stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar.
Rezultati na 53,45%
Na osnovu 53,45% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.
Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.
