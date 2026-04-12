Mađarski premijer Viktor Orban obratio se na izbornoj večeri Fidesa i tom prilikom priznao je poraz na izborima.

Naime, prema rezultatima parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Fides-KDNP je pretrpeo težak poraz, dok je stranka Tisa već prešla prag dvotrećinske većine u parlamentu.

Obraćanje Viktora Orbana nakon izbora, priznao poraz Foto: Petr David Josek/AP

Viktor Orban je čestitao pobedniku i rekao da je "rezultat jasan", a zatim poručio da nikada neće odustati i da će nastaviti rad. Dodao je i da je ishod izbora bolan za Fides.

- Rezultati izbora još nisu potpuno konačni, ali su za nas bolni i jasni. Odgovornost i mogućnost upravljanja državom nisu povereni nama. Čestitao sam pobedničkoj stranci. Vama svima zahvaljujem na ogromnom radu. Nikada nas nije bilo ovoliko i nikada nismo radili ovoliko u jednoj kampanji. To se i vidi, uspeli smo da prikupimo dva i po miliona glasova, dva i po miliona ljudi nam je ukazalo poverenje i danas - rekao je Viktor Orban. Premijer je posebno zahvalio Mađarima koji žive van granica zemlje i poručio da i dalje mogu da računaju na njih.

- Zadatak koji je pred nama je jasan. Teret upravljanja državom više nije na našim ramenima, zato je sada naš posao da ojačamo naše zajednice. Dva miliona i petsto hiljada birača nam je ukazalo poverenje – poručujemo im odavde da ih nikada nećemo izneveriti - poručio je Orban.

Nešto ranije, Peter Mađar, lider stranke Tisa, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je trenutni premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.

- Orban mi je čestitao pobedu telefonskim putem - napisao je Peter kratko.

U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord. U toku je prebrojavanje glasova, Glavni rivali su stranka Fides premijera Viktora Orbana i stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar.

Rezultati na 53,45%

Na osnovu 53,45% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

