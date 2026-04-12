Evropski lideri čestitali su večeras Peteru Mađaru na pobedi na izborima u Mađarskoj.

- Francuska pozdravlja pobedu demokratskog učešća, privrženosti mađarskog naroda vrednostima Evropske unije i Mađarskoj u Evropi. Zajedno, hajde da unapredimo suvereniju Evropu, za bezbednost našeg kontinenta, našu konkurentnost i našu demokratiju - napisao je Makron u objavi na X.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da "evropsko srce večeras u Mađarskoj kuca jače“. Navela je i da je Mađarska danas izabrala Evropu i da će sama Evropa sada biti jača.

Nemački kancelar Fridrih Merc takođe je čestitao Peteru Mađaru pobedu na izborima.

„Radujem se saradnji za jaku, bezbednu i pre svega ujedinjenu Evropu“, napisao je Merc na X.

Viktor Orban priznao je poraz, a šta je sve rekao pročitajte u posebnoj vesti.

