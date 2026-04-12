U Grčkoj, Vaskrs se slavi s posebnim entuzijazmom i svečanošću, a ostrvo Krf poznato je po nesvakidašnjoj tradiciji - bacanju sa prozoravelikih keramičkih ćupova napunjenih vodom.

Na Instagram profilu Nikana.gr osvanuo je video snimak na kojem se može videti kako ljudi uz dosta galame, bacaju ćupove sa terasa i balkona, čak i oni najvećih dimenzija.

Zanimljivo je da su ćupovi uvek crvene boje. Ova tradicija simbolizuje oslobađanje i obnavljanje, te predstavlja vrhunac svečanosti na ostrvu.

Ovaj neobični običaj na Krfu inače se dešava se na jutro Velike subote, u momentu kada sveštenik prvi put izgovori "Hristos Vaskrse", prenosi Greek reporter.

Domaće stanovništvo odmah pošto čuje sveštenika počinje da baca ćupove sa svojih prozora, koji potom udarajući o tlo stvaraju buku. Cilj je da udarac bude što bučniji.

Ljudi lome grnčariju kako bi bukom oterali smrt. Ovom običajnom praksom simbolično postaju učesnici Hristovog vaskrsenja i istovremeno pobeđuju smrt.

Ceremonija zapravo počinje nedelju dana pre Vaskrsa, na praznik Cveti. Tada se održava velika litija u čast Sveti Spiridon, zaštitnika ostrva.

Prema predanju, Sveti Spiridon je 1629. godine spasio Krf od smrtonosne kuge. U znak zahvalnosti, njegove mošti se nose kroz grad u svečanoj povorci kojoj prisustvuju hiljade vernika i sva tri velika filharmonijska orkestra ostrva.

Filharmonijsko društvo Mantzaros uveče održava svečani koncert u Gradskom pozorištu, a čitav grad ulazi u atmosferu Velike nedelje.