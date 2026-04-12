Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski čestitao je Peteru Mađaru „ubedljivu pobedu“ na mađarskim izborima u nedelju, rekavši na Telegramu da je „važno kada prevlada konstruktivan pristup“.

Od svih zemalja na svetu, Ukrajina je imala ubedljivo najviše da dobije – ili izgubi – na mađarskim izborima, s obzirom na dugogodišnje protivljenje aktuelnog premijera Viktora Orbana evropskim programima osmišljenim da pomognu Ukrajini dok pokušava da se odbrani od ruske agresije.

Peter Mađar Foto: Darko Bandic/AP

Orban je tokom predizborne kampanje prikazivao Zelenskog kao ključnog neprijatelja, a dugogodišnji mađarski lider je pokrenuo nekoliko ličnih napada na njega. Plakati širom Mađarske prikazivali su Zelenskog kao „opasnog kriminalca“ koji želi da Mađarska postane „ukrajinska kolonija“.

Zelenski je rekao da je „Ukrajina uvek težila dobrosusedskim odnosima sa svima u Evropi i da smo spremni da unapredimo našu saradnju sa Mađarskom“.

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlanetaEVROPSKI LIDERI ČESTITALI MAĐARU POBEDU "Evropsko srce večeras u Mađarskoj kuca jače"
Planeta"ORBAN MI JE ČESTITAO POBEDU" Peter Mađar imao telefonski poziv sa premijerom Mađarske
PlanetaKO JE PETER MAĐAR KOJI JE POBEDIO ORBANA Godinama bio lojalan premijeru Mađarske, pa izveo HILJADE LJUDI PROTIV NJEGA! Iz stranke isključio i bivšu devojku
PlanetaKAKO SE BIRA PREMIJER MAĐARSKE Evo ko predlaže ime i ko donosi konačnu odluku
