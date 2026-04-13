Hilari Klinton se tim povodom oglasila na mreži X i objavila sledeće:

- Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobeda ne samo za Mađarsku nego i za ljude širom sveta koji cene demokratiju. Čestitke Tisi, dolazećem lideru Peteru Mađaru i svim Mađarima.

Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je Peteru Mađaru i stranci Tisa ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

„Upravo sam razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom i čestitao njemu i Tisi na ubedljivoj pobedi na mađarskim izborima. Sa jasnim mandatom mađarskih birača, poželeo sam mu brzo i uspešno formiranje nove vlade i mnogo uspeha u radu.“

"Radujem se daljem jačanju saradnje između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnom, tako i na evropskom nivou. Naš cilj je poboljšanje političkog dijaloga između Hrvatske i Mađarske, produbljivanje ekonomske i energetske saradnje i rešavanje otvorenih pitanja u dobrosusedskoj i partnerskoj atmosferi. Verujem da ćemo nastaviti kvalitetnu saradnju između HDZ-a i Tise, kao sestrinskih stranaka u okviru Evropske narodne stranke.“

Čestitka povodom Izborne pobede Peteru Mađaru je stigla i od porodice Soroš. Među prvima je čestitao sin Džordža Soroša - Aleksander. On je na mreži X napisao da je mađarski narod povratio svoju zemlju.

Podsetimo, u Mađarskoj su juče održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord.

Viktor Orban sinoć je priznao poraz na izborima u Mađarskoj i čestitao Tisa partiji koja je osvojila dvotrećinsku većinu.

Orban je čestitao pobedniku i rekao da je "rezultat jasan", a zatim poručio da nikada neće odustati i da će nastaviti rad.