Američki milijarder i vlasnik više tehnoloških kompanija Ilon Mask oglasio se posle jučerašnjih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

On je na mreži X napisao sledeće:

- Soroševa organizacija je preuzela Mađarsku.

Time je odgovorio na reči Aleksandera Soroša, sina Džordža Soroša, koji je među prvima čestitao izbornu pobedu Peteru Mađaru.

Naslednik Soroševih milijardi - sin Aleksander prethodno se oglasio na mreži X sledećim rečima, upravo onim na koje je odgovorio Ilon Mask:

- Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Ovo je čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja.

Podsetimo, u Mađarskoj su juče održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord.

Viktor Orban sinoć je priznao poraz na izborima u Mađarskoj i čestitao Tisa partiji koja je osvojila dvotrećinsku većinu.