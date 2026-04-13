"SOROŠEVA ORGANIZACIJA JE PREUZELA MAĐARSKU" Oglasio se Ilon Mask i ovako odgovorio Soroševom sinu
Američki milijarder i vlasnik više tehnoloških kompanija Ilon Mask oglasio se posle jučerašnjih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.
On je na mreži X napisao sledeće:
- Soroševa organizacija je preuzela Mađarsku.
Time je odgovorio na reči Aleksandera Soroša, sina Džordža Soroša, koji je među prvima čestitao izbornu pobedu Peteru Mađaru.
Naslednik Soroševih milijardi - sin Aleksander prethodno se oglasio na mreži X sledećim rečima, upravo onim na koje je odgovorio Ilon Mask:
- Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Ovo je čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja.
Podsetimo, u Mađarskoj su juče održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord.
Viktor Orban sinoć je priznao poraz na izborima u Mađarskoj i čestitao Tisa partiji koja je osvojila dvotrećinsku većinu.
Orban je čestitao pobedniku i rekao da je "rezultat jasan", a zatim poručio da nikada neće odustati i da će nastaviti rad.
Kurir.rs/mandiner.hu/X