Iranske vlasti su uhapsile najmanje 50 ljudi pod optužbama za plaćeničke aktivnosti. Uhapšena grupa optužena je za saradnju sa Amerikom i Izraelom, navodno su im dostavljali informacije o osetljivim lokacijama, uključujući komunalne objekte i infrastrukturu. Vlasti su tokom operacije zaplenile elektronsku i satelitsku opremu, kao i oružje. Pitanje je, kako se dolazi do takozvanih "krtica", ali i kako funkcionišu njihove mreže?

- Ako govorimo obaveštajnim radovima i ulasku na određene teritorije, koriste se lokalni špijuni, stacioni špijuni, žrtvovani špijuni i oni koji se vrate živi. Govorimo o špijunima u sistemu, to je sistem policije, pošte, banke i tako dalje. Oni svojim kanalima daju ključne informacije za koje država smatra da su tajna. Kontraobaveštajne službe primenjuju svoju metodu, ona zavisi od zemlje, rada službe i načina koje ona ima za razotkrivanje krtica - objasnio je Karlo Dulović, stručnjak za bezbednost i terorizam, za Kurir televiziju i dodao:

- Nakon 1955. godine, sve službe u Iranu su formirane od strane Britanske službe i MOSAD-a. To se pokazalo i prilikom ubistva njihovog predsednika. Hiruški prezicno je izvedena ta operacija, ja tvrdim da je to zbog toga što su imali špijune na teritoriji Irana. Tamo su i demonstracije organizovale zapadne službe. Amerika i Iran su ušli u rat nakon što je Amerika računala na to da je Iran dovoljno oslabio i jer su unutar njega imali svoje krtice koje bi preuzele vlast tokom bombardovanja - rekao je Dulović.

Foto: Kurir Televizija

 Kako kaže, njima taj plan nije uspeo zbog toga što je Iranu neko dostavio spisak obaveštajaca i oni su, kako on tvrdi, uhapsili blizu 50 ljudi. 

Podsetimo, ovo je posljednji u nizu slučajeva hapšenja zbog špijunaže, a usledio je nakon prethodnog talasa privođenja nakon 12-dnevnog rata sa SAD-om i Izraelom prošle godine. Prema nedavno poostroženom zakonu, optuženima za špijunažu u Iranu preti smrtna kazna i oduzimanje imovine.

