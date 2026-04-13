Mađarski premijer Viktor Orban pretrpeo je izborni poraz nakon 16 godina na vlasti i čestitao trijumf vođi opozicije Peteru Mađaru, poslaniku Evropskog parlamenta od 2024, godine u kojoj je napustio sve funkcije u vladajućoj partiji Fides i osnovao sopstvenu stranku Tisa.

BBC ocenjuje da sistem upravljanja zemljom kritikovan kao "izborna autokratija" leži u ruševinama nakon što je poražen od 45-godišnjeg bivšeg Fidesovog insajdera koji je ubedio većinu sunarodnika da okončaju takav sistem.

- Uspeli smo. Zajedno smo svrgnuli mađarski režim - kazao je Peter Mađar gomili oduševljenih pristalica na trgu pored Dunava, sa kojeg izveštač britanskog medijskog servisa pruža pogled na veličanstvenu zgradu parlamenta u Budimpešti sa druge strane reke.

Preliminarni rezultati izbora, na više od 98 odsto prebrojanih glasova, pokazuju da je Tisa na put ka osvajanju izvanrednih 138 mesta u tom parlamentu, dok bi Orbanovim Fides imao 55 poslanika, a ultradesničarska Naša domovina šest predstavnika u skupštini.

Mađar vodio kampanju po selima i gradovima

BBC navodi da je Peter Mađar dve godine išao selima i gradovima, promovišući novu stranku i okupljajući sunarodnike kojima je bilo dosta nameštanja po prijateljskoj liniji i korupcije, koji su postali endemski problem tokom prteklih godina u Mađarskoj.

- Nikada ranije u istoriji demokratske Mađarske nije glasalo toliko ljudi i nijedna stranka nikada nije dobila tako snažan mandat - rekao je Mađar u nedelju uveče, nakon što je rekordnih 79,5 odsto glasača izašlo na birališta.

Orbanova vlast građena je kroz četiri uzastopne izborne pobede i ubedljivu parlamentarnu većinu, ali je završena ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta.

Dok su Petera Mađara pristalice čekale na trgu na budimskoj strani Dunava, lider Tise je objavio hitnu poruku na Fejsbuku.

- Viktor Orban me je upravo pozvao telefonom i čestitao nam na pobedi - napisao je Mađar.

U tom trenutku jedva da je bilo vremena da se svari ono što se upravo dogodilo, pošto je bilo prebrojano svega 30 odsto glasova.

Orban: Rezultat jasan i bolan

Ali, nekoliko trenutaka kasnije i sam Orban se pojavio na bini u konferencijskom centru nešto više od kilometar i po nizvodno, na drugoj strani Dunava, okružen namrgođenim kolegama iz Fidesa.

- Rezultat izbora je jasan i bolan. Dani koji su pred nama su tu da zalečimo rane - rekao im je Orban, zahvaljujući se Mađarima koji su ostali uz njega, procenjujući da se radi o 2,5 miliona ljudi.

BBC navodi da je nakon toga vest počela da se širi među pristalicama Petera Mađara, a u obližnjem hotelu koji je postao nezvanično sedište stranke, aktivisti Tise su se grlili.

Mađar je obećao da će poništiti promene iz Orbanove ere u oblastima obrazovanja i zdravstva, boriti se protiv korupcije i vratiti nezavisnost sudstva.

Da bi izvršio te izmene ustava, bila mu je potrebna dvotrećinska većina od 133 mesta, a iako konačni rezultati još nisu objavljeni, poslednji podaci sugerišu da je Tisa na putu da ima i više od toga.

"Ne možemo biti apsolutno sigurni u Mađara"

Izveštač britanskog medijskog servisa navodi da je šampanjac tekao dok se Peter Mađar obraćao pristalicama, automobili trubili širom Budimpešte, a žene su mahale mađarskim zastavama kroz otvorene prozore.

Navodi se da mnogi od onih koji su podržali Mađara nisu njegovove prirodne pristalice, pošto je on godinama podržavao Orbana, a sada ga je srušio.

- On je neko u koga ne možete biti apsolutno sigurni, ali smo u tački u kojoj treba da se nadamo nečemu boljem, što on obećava i mi se zaista nadamo da će se njegova obećanja ostvariti - rekla je advokatica po imenu Agneš za BBC.