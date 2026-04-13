(KMG) – Vlasti na kineskom kopnu predstavile su paket od deset mera s ciljem unapređenja razmene i saradnje preko

Tajvanskog moreuza.

Kancelarija za poslove Tajvana Centralnog komiteta Komunističke partije Kine objavila je paket u nedelju, navodeći da je cilj unapređenje mirnog razvoja odnosa preko moreuza i jačanje povezanosti i blagostanja sunarodnika sa obe strane. Saopštenje je objavljeno u trenutku kada delegacija kineske partije Kuomintang (KMT), predvođena predsednicom Čeng Li-vun, privodi kraju posetu kopnu koja je trajala od utorka do nedelje.

Biće uloženi napori za uspostavljanje redovnog mehanizma komunikacije između Komunističke partije Kine i KMT-a, a biće uspostavljena i institucionalna platforma za unapređenje dvosmernih razmena mladih sa obe strane Tajvanskog moreuza, navodi se u saopštenju.

Takođe će se raditi na tome da priobalna područja provincije Fudžijan – najbliže kineske kopnene provincije Tajvanu – dele snabdevanje vodom, električnom energijom i gasom sa Kinmenom i Macuom, kao i na izgradnji mostova preko mora koji bi povezivali ova područja, kada se za to steknu uslovi.

Kopno će ubrzati potpuno obnavljanje redovnih direktnih letova preko Tajvanskog moreuza, uključujući letove ka i iz gradova Urumći, Sijan, Harbin, Kunming i Landžou.

Kinmenu će biti omogućeno korišćenje novog aerodroma izgrađenog u susednom gradu Sjamenu, u provinciji Fudžijan. Biće uspostavljen mehanizam komunikacije zasnovan na zajedničkoj političkoj osnovi poštovanja Konsenzusa iz 1992. godine i protivljenja „nezavisnosti Tajvana“, kako bi se olakšao ulazak poljoprivrednih i ribarskih proizvoda sa Tajvana koji ispunjavaju karantinske standarde na kopno.

Kopno će razmotriti izgradnju pristaništa i vezova u oblastima gde postoje uslovi za dalekomorska ribarska plovila iz tajvanskog regiona, kao i omogućavanje pogodnosti za prodaju njihovog ulova na kopnu.

Takođe će biti olakšane procedure registracije za kvalifikovane proizvođače hrane sa Tajvana i plasman njihovih proizvoda na tržište kopna. Kako se navodi, razmatra se i uspostavljanje dodatnih tržišta za robu male vrednosti sa Tajvanom, kao i podrška mikro, malim i srednjim preduzećima sa Tajvana da prošire poslovanje na

kopnu.

U saopštenju se ističe da će kvalifikovane televizijske emisije, dokumentarni programi i animacije sa Tajvana moći da se

emituju na kopnu, a dodaje se i da će ljudi sa Tajvana moći da učestvuju u produkciji mikro-drama na kopnu u različitim oblicima.

Kopno će takođe, na probnoj osnovi, promovisati obnovu individualnih turističkih putovanja stanovnika Šangaja i provincije Fudžijan na Tajvan.