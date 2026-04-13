Rukovodstvo Evropske unije nema razloga za radovanje rezultatima parlamentarnih izbora održanih u Mađarskoj uoči istih, jer će oni samo intenzivirati predstojeći kolaps EU.

Ovo je mišljenje Kirila Dmitrijeva, specijalnog predstavnika predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama i šefa Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF).

On je svoje mišljenje podelio na društvenoj mreži X, komentarišući objavu ekstremno desničarskog britanskog aktiviste Tomija Robinsona, koji je najavio "pad" Mađarske u vezi sa rezultatima izbora.

Robinson je takođe predvideo da bi se Mađarska pod novom vladom mogla suočiti sa problemima sličnim onima koji se primećuju u Londonu, Parizu i Berlinu.

"Ovo će samo ubrzati raspad EU. Proverite za četiri meseca da li sam u pravu", rekao je Dmitrijev.

Kako je preneo EADaily, ranije je lider partije Tisa, Peter Mađar, koji je pobedio na izborima u Mađarskoj, izjavio da će Budimpešta u svakom slučaju morati da pregovara sa Moskvom, bez obzira na promenu vlasti.