OGLASILI SE IZ MOSKVE NAKON PORAZA ORBANA Dimtirijev: U Evropskoj uniji nemaju razlog da se raduju
Rukovodstvo Evropske unije nema razloga za radovanje rezultatima parlamentarnih izbora održanih u Mađarskoj uoči istih, jer će oni samo intenzivirati predstojeći kolaps EU.
Ovo je mišljenje Kirila Dmitrijeva, specijalnog predstavnika predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama i šefa Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF).
On je svoje mišljenje podelio na društvenoj mreži X, komentarišući objavu ekstremno desničarskog britanskog aktiviste Tomija Robinsona, koji je najavio "pad" Mađarske u vezi sa rezultatima izbora.
Robinson je takođe predvideo da bi se Mađarska pod novom vladom mogla suočiti sa problemima sličnim onima koji se primećuju u Londonu, Parizu i Berlinu.
"Ovo će samo ubrzati raspad EU. Proverite za četiri meseca da li sam u pravu", rekao je Dmitrijev.
Kako je preneo EADaily, ranije je lider partije Tisa, Peter Mađar, koji je pobedio na izborima u Mađarskoj, izjavio da će Budimpešta u svakom slučaju morati da pregovara sa Moskvom, bez obzira na promenu vlasti.
Nakon Dimitrijeva, kratko se oglasio i Robert Fico, veliki saveznik Orbana.
