Slovački premijer Robert Fico čestitao je danas novom mađarskom lideru, Peteru Mađaru, nudeći "intenzivnu saradnju", dok je istovremeno izrazio zahvalnost odlazećem premijeru Viktoru Orbanu nakon velikog izbornog preokreta.

Fico, ključni saveznik koji je podržavao Orbana pre početka glasanja, izjavio je da je Slovačka spremna za bliske veze i da zajedničko delovanje u zaštiti energetskih interesa ostaje cilj.

Orban je izgubio vlast na nedeljnim izborima nakon 16 godina na funkciji, pošto su Mađar i njegova nova partija desnog centra Tisa osvojili komfornu većinu mesta u parlamentu.

"Uz puno poštovanje, primam k znanju odluku građana Mađarske... i spreman sam za intenzivnu saradnju sa novim mađarskim premijerom, kojem čestitam na izbornom rezultatu“, naveo je Fico u saopštenju.

Pod Ficom, koji se vratio na funkciju 2023. godine, Slovačka je bila bliski saveznik Mađarske, pri čemu su oba suseda održavala srdačne veze sa Moskvom, protiveći se sankcijama Evropske unije i nastavljajući kupovinu ruske nafte i gasa, piše Rojters.

Obe zemlje su nastojale da obnove protok ruske nafte kroz naftovod Družba, koji je van funkcije od kraja januara nakon oštećenja u Ukrajini za koje je Kijev rekao da je uzrokovano ruskim udarom.