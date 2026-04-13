Zemlje Bliskog istoka utrkuju da vrate SAD i Iran za pregovarački sto nakon što su maratonski mirovni pregovori u pakistanskoj prestonici Islamabadu završeni bez dogovora.

To su Volstrit džurnalu kazali regionalni zvaničnici upoznati sa situacijom.

- Uprkos prkosnim izjavama i SAD i Irana, vrata ostaju otvorena za dalju diplomatiju i druga runda pregovora mogla bi da se održi u roku od nekoliko dana - rekli su zvaničnici.

Oni su dodali da su zemlje regiona takođe u konsultacijama sa SAD kako bi obezbedile produženje krhkog dvonedeljnog prekida vatre, objavljenog prošlog utorka.

U međuvremenu su pojedini svetski mediji objavili informaciju novinara sadijskog lista na engleskom jeziku Arab njuz da bi se pregovori između Amerike i Irana mogli da se nastave narednih dana uz posredovanje Pakistana, bilo u Islamabadu ili u nekoj evropskoj zemlji.

Počinje američka blokada

Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta koji je vodio pregovore sa SAD u pakistanskoj prestonici Islamabadu, provocirao je Trampa u objavi na društvenoj mreži X, reagujući na planove SAD da blokiraju Ormuski moreuz.

- Uživajte u trenutnim podacima sa pumpi. Uz takozvanu "blokadu", uskoro ćete se sa nostalgijom sećati benzinom od 4-5 dolara - piše u objavi koju prati mapa koja prikazuje cene benzina na pumpama u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

Šahram Irani, komandant iranske Ratne mornarice, ismejao je Trampovu pretnju da će od danas popodne SAD blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Skaj njuz prenosi da je izjavu Iranija objavila državna Pres TV iz Teherana.

Irani je poručio da Ratna mornarica "prati i nadgleda sva kretanja agresorske američke vojske u regionu".

- Pretnje američkog predsednika nakon ponižavajućeg poraza njegove vojske u trećem nametnutom ratu i pomorska blokada Irana su veoma smešne - naveo je iranski komandant.

Tramp "nema problem sa tim" da se Iran ne vrati pregovorima

Tramp se noćas obratio novinarima u vojnoj bazi Endrjuz blizu Vašingtona, nakon povratka predsedničkim avionom "Er fors uan" sa Floride.

On je kazao da je "nema problem sa tim" da se Iran ne vrati pregovorima.

- Ne zanima me da li će se vratiti ili ne. Ako se ne vrate, ja nemam problem sa tim - kazao je Tramp, dan nakon što mirovni pregovori između SAD i Irana u Pakistanu nisu doneli mirovni sporazum.

Volstrit džurnal je objavio, pozivajući se na neimenovane zvaničnike SAD, da Tramp razmatra i nastavak vazdušnih udara u Iranu nakon što pregovori tokom vikenda u Pakistan nisu doveli do trajnog okončanja rata.