Opozicioni kandidat Peter Mađar koji je pobedio na izborima u Mađarskoj premijera Viktora Orbana rekao je da će morati da sedne za pregovarački sto sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

"Naravno, ako bude potrebno, moraćemo da sednemo za pregovarački sto sa ruskim predsednikom. Geografija se neće promeniti — ni za Rusiju ni za Mađarsku. Naša energetska zavisnost će takođe potrajati neko vreme. Diversifikacija se mora ojačati, ali se to neće dogoditi preko noći", rekao je Mađar i dodao:

"Ako bude potrebno, pregovaraćemo — ali nećemo postati prijatelji."