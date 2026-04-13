Opozicioni kandidat Peter Mađar koji je pobedio na izborima u Mađarskoj premijera Viktora Orbana rekao je da će morati da sedne za pregovarački sto sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

"Naravno, ako bude potrebno, moraćemo da sednemo za pregovarački sto sa ruskim predsednikom. Geografija se neće promeniti — ni za Rusiju ni za Mađarsku. Naša energetska zavisnost će takođe potrajati neko vreme. Diversifikacija se mora ojačati, ali se to neće dogoditi preko noći", rekao je Mađar i dodao:

"Ako bude potrebno, pregovaraćemo — ali nećemo postati prijatelji."

Oglasili su se i iz Moskve nakom Mađarove pobede, a poruka je bila upućena na račun Evropske unije, ali i iz Slovačke, gde je premijer Robert Fico, veliki saveznik Orbana, kratko prokomentarisao pobedu Mađara.

