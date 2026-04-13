"MORAĆEMO DA SEDNEMO ZA STO SA PUTINOM!" Šta je to upravo izjavio budući mađarski premijer?
Opozicioni kandidat Peter Mađar koji je pobedio na izborima u Mađarskoj premijera Viktora Orbana rekao je da će morati da sedne za pregovarački sto sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
"Naravno, ako bude potrebno, moraćemo da sednemo za pregovarački sto sa ruskim predsednikom. Geografija se neće promeniti — ni za Rusiju ni za Mađarsku. Naša energetska zavisnost će takođe potrajati neko vreme. Diversifikacija se mora ojačati, ali se to neće dogoditi preko noći", rekao je Mađar i dodao:
"Ako bude potrebno, pregovaraćemo — ali nećemo postati prijatelji."
Oglasili su se i iz Moskve nakom Mađarove pobede, a poruka je bila upućena na račun Evropske unije, ali i iz Slovačke, gde je premijer Robert Fico, veliki saveznik Orbana, kratko prokomentarisao pobedu Mađara.
