OTAC ILONA MASKA DOŠAO NA USKRŠNJU LITURGIJU U MOSKVU, GDE JE BIO I PUTIN! "Rusi su poseban narod, zato je Rusija velesila!" (VIDEO)
"Ruski građani su pametni, energični i vredni, država je svetu dala mnogo izuzetnih ljudi, zato je Rusija supersila", izjavio je za RIA Novosti međunarodni ekspert u oblasti visokotehnoloških investicija i inovacija Erol Mask, otac američkog milijardera Ilona Maska.
Mask se je stigao u posetu Rusiji. U subotu je učestvovao na uskršnjoj službi u Hramu Hrista Spasitelja, koju je posetio i predsednik Rusije Vladimir Putin.
"Zašto je Rusija supersila, to shvatiš tek kada se susretneš sa njenim ljudima. Nije čudno što je zemlja dala svetu toliko kompozitora, pisaca, pronalazača... U Rusiji postoji visoka konkurencija, što je odlično, a njeni građani su pametni, energični i vredni", rekao je za novinsku agenciju Mask stariji.
Otac američkog preduzetnika je takođe naveo da Rusi nisu "pokvareni" kao ljudi u drugim državama, na primer u Evropi i SAD, "gde je podlost često normalna pojava“.
