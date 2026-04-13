"Ruski građani su pametni, energični i vredni, država je svetu dala mnogo izuzetnih ljudi, zato je Rusija supersila", izjavio je za RIA Novosti međunarodni ekspert u oblasti visokotehnoloških investicija i inovacija Erol Mask, otac američkog milijardera Ilona Maska.

Mask se je stigao u posetu Rusiji. U subotu je učestvovao na uskršnjoj službi u Hramu Hrista Spasitelja, koju je posetio i predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Zašto je Rusija supersila, to shvatiš tek kada se susretneš sa njenim ljudima. Nije čudno što je zemlja dala svetu toliko kompozitora, pisaca, pronalazača... U Rusiji postoji visoka konkurencija, što je odlično, a njeni građani su pametni, energični i vredni", rekao je za novinsku agenciju Mask stariji.