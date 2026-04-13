Papa Lav XIV izjavio je danas da će nastaviti da govori protiv rata uprkos oštrom napadu Donalda Trampa tokom noći.

Američki predsednik je u objavi na mreži Truth Social naveo da je papa "slab prema kriminalu i užasan za spoljnu politiku".

"Da ja nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu", napisao je on.

Papa Lav je za Rojters rekao da ne želi da "ulazi u debatu“ sa Trampom.

"Ne mislim da je poruka Jevanđelja namenjena tome da se zloupotrebljava na način na koji to neki ljudi čine“, rekao je on.

"Nastaviću glasno da govorim protiv rata, nastojeći da promovišem mir, dijalog i multilateralne odnose među državama u potrazi za pravednim rešenjima problema“, dodao je papa.

Podsetimo, noćas jeTramp oštro je kritikovao papu Lava XIV na društvenim mrežama nakon što je prvi američki poglavar Rimokatoličke crkve osudio pretnju šefa Bele kuće Iranu.

U opširnoj objavi, predsednik SAD je napisao da je papa "užasan po pitanju spoljne politike".

"Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", poručio je Tramp.

Navodeći niz drugih kritika na račun pape, Tramp je naveo da je papa Lav XIV "slab kada se radi o kriminalu, slab i kada se radi o nuklearnom oružju".