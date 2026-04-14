"ORBAN JE PORAZ PRIMIO MIRNO, TO POKAZUJE DA SU OPTUŽBE EVROPSKIH INSTITUCIJA NEOSNOVANE!": Lider francuske desnice: On je veliki patriota! (FOTO)
Predsednik francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela izjavio je da je primio k znanju da je mađarska opozicija pobedila na parlamentarnim izboroma i dodao da je odlazeći premijer Viktor Orban veliki patriota.
Iako je Nacionalno okupljanje dugogodišnji saveznik Fidesa, stranke odlazećeg mađarskog premijera, Bardela je naglasio da je uspeh lidera opozicije Petera Mađara Orban s poštovanjem primio, što pokazuje da su neprestane optužbe koje su evropske institucije poslednjih godina iznosile protiv mađarske demokratije bile neosnovane.
Bardela je u poruci na društvenim mrežama pohvalio Orbana nazivajući ga "velikim patriotom" što smatra i liderka krajnje desnice u Francuskoj Marin Le Pen.
Prema njegovim rečima, Orban je promovisao "porodičnu politiku koja je pomogla u zaštiti stope nataliteta i branio je granice svoje zemlje i Evrope od migracionih tokova".
