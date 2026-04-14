Slušaj vest

Predsednik francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela izjavio je da je primio k znanju da je mađarska opozicija pobedila na parlamentarnim izboroma i dodao da je odlazeći premijer Viktor Orban veliki patriota.

profimedia0884600441-2.jpg
Žordan Bardela, lider Nacionalnog okupljanja Foto: Baptiste Autissier / imago stock&people / Profimedia

Iako je Nacionalno okupljanje dugogodišnji saveznik Fidesa, stranke odlazećeg mađarskog premijera, Bardela je naglasio da je uspeh lidera opozicije Petera Mađara Orban s poštovanjem primio, što pokazuje da su neprestane optužbe koje su evropske institucije poslednjih godina iznosile protiv mađarske demokratije bile neosnovane.

Viktor Orban priznao poraz na izborima

Bardela je u poruci na društvenim mrežama pohvalio Orbana nazivajući ga "velikim patriotom" što smatra i liderka krajnje desnice u Francuskoj Marin Le Pen.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

Prema njegovim rečima, Orban je promovisao "porodičnu politiku koja je pomogla u zaštiti stope nataliteta i branio je granice svoje zemlje i Evrope od migracionih tokova".

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"MORAĆEMO DA SEDNEMO ZA STO SA PUTINOM!" Šta je to upravo izjavio budući mađarski premijer?
pregovori (6).jpg
PlanetaJAVIO SE I FICO POSLE PORAZA ORBANA: "Poštujem odluku naroda Mađarske..."
viktor orban robert fico
PlanetaOGLASILI SE IZ MOSKVE NAKON PORAZA ORBANA Dimtirijev: U Evropskoj uniji nemaju razlog da se raduju
x EPA Sergei Ilnitsky.jpg
PlanetaKO JE PETER MAĐAR KOJI JE POBEDIO ORBANA Godinama bio lojalan premijeru Mađarske, pa izveo HILJADE LJUDI PROTIV NJEGA! Iz stranke isključio i bivšu devojku
Peter Mađar i Viktor Orban