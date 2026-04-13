Rezultati parlamentarnih izbora u Mađarskoj od nedelje neće uticati na situaciju oko Ukrajine, izjavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Prema preliminarnim rezultatima, većinu osvaja Peter Mađar, lider partije Tisa.

Sadašnje mađarske vlasti smatraju da će nova vlada odobriti finansiranje susedne zemlje i njeno ubrzano pristupanje EU.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

"Ne mislim da to ima veze sa perspektivom razvoja rusko-ukrajinskog konflikta. To su, verovatno, odvojeni procesi. Zato ovde ne vidim nikakvu vezu“, rekao je Peskov.

"Sačekajmo poteze novih vlasti u Budimpešti"

Govoreći o mogućnosti deblokade evropskog kredita Kijevu, on je predložio da se sačeka i vide potezi novih vlasti u Budimpešti.

Prema rečima Peskova, mađarski narod je napravio svoj izbor i Moskva to poštuje.

Rusija je zainteresovana za dobre odnose sa tom zemljom i nastaviće pragmatičan dijalog sa njenim novim rukovodstvom.

Pre nego što se Kremlj javio, oglasio se i Peter Mađar, koji je rekao da će morati da sedne za sto sa Putinom.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

