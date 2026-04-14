Američka vojska saopštila je da je razorila čamce za koje sumnja da švercuju drogu u istočnom Tihom okeanu, pri čemu je ubijeno pet ljudi, a jedna osoba je preživela.

Vojska je objavila da je napad izveden u subotu, čime je broj žrtava u sličnim udarima porastao na najmanje 168 otkako je administracija Donalda Trampa počela da gađa navodne narkoteroriste na Pacifiku početkom septembra prošle godine.

Južna komanda SAD je saopštila da je obavestila Obalsku stražu SAD da aktivira sistem za potragu i spasavanje za jednu preživelu osobu.

Tramp je izjavio da su SAD u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao napade kao neophodnu eskalaciju kako bi se zaustavio priliv droge u SAD i smrtonosna predoziranja narkoticima.

Napadi na brodove u Tihom okeanu duž obale Latinske Amerike su se nastavili i pored toga što se američka vojska fokusirala na operacije na Bliskom istoku.