U černobilskoj zoni isključenja u Ukrajini više od pet godina nezakonito su uzgajane poljoprivredne kulture na osnovu odluke nepostojećeg Poleskog okružnog saveta, saopštila je pres služba Kancelarije glavnog tužioca.

Prema navodima istrage, učesnici ove šeme su u komunalnu svojinu preneli 190 hektara zemljišta u zoni obaveznog preseljenja u Višgorodskom okrugu kod Kijeva, a zatim su bez osnova registrovali pravo korišćenja zemljišta na jednu privatnu kompaniju.

Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom

"Ova zemljišta se nalaze u Višgorodskom okrugu – u zoni isključenja i zoni obaveznog preseljenja, koja su pogođena černobilskom katastrofom. Parcela je bila pod upravom državnih organa odgovornih za zonu isključenja, ali su državni registratori nezakonito promenili njihov status i prebacili ih u komunalnu svojinu. Nakon toga, pravo korišćenja zemljišta je bez osnova dato privatnoj firmi", navodi se u saopštenju.

Ovako je već šest godina

Od 2020. godine, ove teritorije su korišćene za uzgoj poljoprivrednih kultura bez posebne dozvole, uključujući pšenicu i kukuruz, što je predstavljalo direktnu opasnost po život i zdravlje ljudi zbog potencijalne radijacije.

Sud je već otvorio postupak u ovom predmetu i zakazao pripremno ročište.