Kao odgovor na rezultate mađarskih parlamentarnih izbora, na kojima je pobedio Peter Mađar, ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova ukinulo je danas upozorenje prema kojem se ukrajinskim državljanima savetovalo da izbegavaju putovanja u Mađarsku.

"Ova izborna kampanja, koja je nažalost bila prepuna manipulacija u vezi sa Ukrajinom, sada je završena", izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na Fejsbuku.

"Shodno tome, povećani rizik od provokacija, koji je doveo do ovih ograničenja, takođe je smanjen", rekao je Sibiha koji je izrazio nadu da će doći do potpune normalizacije odnosa između dve zemlje.

Prema njegovim rečima, mađarski glas pokazuje želju "da se živi u istinski nezavisnoj Mađarskoj, koja je deo ujedinjene i slobodne Evrope, a ne u zoni uticaja Moskve, niti u prostoru anarhije i zastrašivanja".

"Izbor Mađara takođe označava poraz politike ucene i antiukrajinske propagande. To je značajno. Mađari su jasno rekli - dosta", zaključio je Sibiha.