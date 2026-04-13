MAĐAR HOĆE DA ZABRANI ORBANU DA SE VRATI NA VLAST! "Svaki premijer neće moći više od DVA PUTA da bude predsednik vlade! Odluka će važiti RETROAKTIVNO!"
Budući mađarski premijer Peter Mađar obratio se naciji danas o svojoj budućoj vladi i ključnim funkcijama, ali kaže da još neće otkriti glavna imena.
Ranije je rekao da želi da uvede ograničenje na dva mandata za premijera i da to unese u ustav, ali danas kaže da bi se to primenjivalo i retroaktivno, čime bi se praktično zabranilo Viktoru Orbanu – koji je ukupno proveo 20 godina na toj funkciji – da ikada ponovo postane premijer (bio je premijer u dva navrata: 1998-2002. i 2010-2026.)
Mađar se osvrnuo na planove za borbu protiv korupcije i za okončanje političkog mešanja u policiju i administrativne procedure. Rekao je da če nova kancelarija za borbu protiv korupcije, zadužena za povraćaj nezakonito potrošenog novca, početi sa radom do juna.
"Nećemo kršiti zakon da bismo vratili vladavinu prava"
Govoreći o budućnosti predsednika, Mađar jasno stavlja do znanja da će, uprkos dvotrećinskoj većini u novom parlamentu, biti oprezan u njenoj upotrebi.
"Nećemo preduzimati nezakonite mere da bismo na taj način obnovili vladavinu prava", izjavio je.
Ipak, ponavlja da bi predsednik Tamaš Šujok trebalo da napusti funkciju pre 70. godišnjice revolucije iz 1956. godine u oktobru.
"Marioneta Orbana, Šujok, da podnese ostavku!"
Mađar je ponovo pozvao Šujoka da podnese ostavku, nazvavši ga "marionetom" Orbana.
"On je postavljen da sve potpisuje; svaki dokument koji mu se stavi pred njega – bilo da je to jelovnik, ustav ili zakoni – tako da nam takvi ljudi nisu potrebni. Za mene on nije predsednik", rekao je on.
(Kurir.rs/Guardian/P.V.)