U skoro dvoipočasovnom obraćanju od danas, pobednik na jučerašnjim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar je dobio pitanje o svojim kontaktima sa SAD, s obzirom na jasnu podršku američke administracije njegovom rivalu Viktoru Orbanu uoči izbora.

On je rekao da su SAD veoma važan partner sa kojim su Mađarskoj potrebni dobri odnosi. Naveo je da neće zvati Trampa, ali da će njegova administracija biti dostupna za razgovor ako se Bela kuća javi.

Ponovio je svoje ranije sugestije da bi predstojeća 70. godišnjica Budimpeštanskog ustanka iz 1956. godine mogla biti dobra prilika da se u gradu ugoste svetski lideri.

"Moskva bezbednosni rizik za Evropu"

Iako želi rusku naftu i kraj napada na Ukrajinu, kako bi se ukinule sankcije Rusiji, Mađar je izjavio da Moskvu smatra "bezbednosnim rizikom" za Evropu.

"Poznajemo Ruse – i ne govorim o ruskom narodu, ruskoj kulturi, ruskim ljudima; oni su fantastičan narod – već o ruskom medvedu i njegovoj ulozi u mađarskoj istoriji."

Rekao je da Mađarska "tačno zna o čemu se ovde radi", i dodao da Evropa – i kao zajednica i kao pojedinačne države članice – "mora da se pripremi za ovo" i bude spremna da se brani.

"Evropa loše upravljala migrantskom krizom"

Govoreći o tome kako vidi rad EU u budućnosti, Mađar je rekao da "nam nisu potrebne Sjedinjene Evropske Države", jer podržava ideju o uniji nezavisnih, suverenih država.

Izjavio je da je Evropa "loše upravljala" migrantskom krizom, što je poljuljalo osećaj bezbednosti kod ljudi.

"Većina zemalja je sada, prilično kasno, shvatila da njihov prvobitni stav nije bio dobar… Problem migracija nije trebalo donositi u Evropu, već je trebalo prvenstveno pomoći onim zemljama" iz kojih oni dolaze, naveo je on.

Istakao je da bi EU trebalo da "prepozna i poštuje naše razlike" i da "ne nameće stvari jedni drugima".