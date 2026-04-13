Slušaj vest

Ključne članice NATO odbile su da učestvuju u američkoj pomorskojblokadi Ormuskog moreuza, što je dodatno produbilo razlike unutar alijanse.

Britanski premijer Kir Starmer rekao je da njegova zemlja neće podržati blokadu. „Ne podržavamo blokadu. Moja odluka je jasna - bez obzira na pritiske, nećemo biti uvučeni u rat“, rekao je za BBC.

Sličan stav zauzele su Nemačka, Španija, Italija, Poljska i Grčka, koje su takođe odbile da pošalju svoje ratne brodove.

Foto: DIA TV/Shutterstock

Francuska predlaže alternativu

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Pariz, zajedno sa Velikom Britanijom i drugim zemljama, organizovati inicijativu za obnavljanje bezbednosti plovidbe.

Ovo je, izjavio je, „strogo odbrambena misija“ koja bi bila odvojena od sukobljenih strana i bila bi pokrenuta kada bezbednosni uslovi dozvole.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Tenzije rastu posle neuspešnih pregovora

Odluka saveznika NATO-a dolazi nakon što su pregovori između SAD i Irana propali bez dogovora tokom vikenda.

Američki predsednik Donald Tramp je potom naredio pomorsku blokadu iranskih luka i najavio da će američka mornarica zaustaviti sav saobraćaj povezan sa Iranom.

Istovremeno, evropske zemlje strahuju da bi direktno učešće u blokadi moglo dodatno eskalirati sukob i ugroziti globalno snabdevanje energijom, budući da oko petine svetske nafte prolazi kroz Ormuski moreuz.

Kurir.rs/BBC

