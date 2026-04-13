Glavni iranski pregovarač i predsednik iranskog parlamenta, Mohamad Baker Kalibaf, danas je na društvenim mrežama objavio cene goriva u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

„Uživajte u trenutnim cenama na benzinskim pumpama. Sa takozvanom 'blokadom'. Uskoro ćete žaliti za gorivom (koje košta) između četiri i pet dolara“, napisao je uz snimak ekrana.

Podsetimo da američki predsednik Donald Tramp, koji je danas pokrenuo pomorsku blokadu Ormuskog moreuza i cele obale Irana, već dugo govori da će povećanje cena goriva u SAD biti kratkotrajno. Ali je u emisiji „Nedeljni brifing“ američke televizije na Foks njuzu rekao da bi cene mogle ostati visoke do srednjoročnih izbora u novembru.

Cene nafte, koje su prošle nedelje omekšale nakon što je objavljeno primirje, danas su porasle za oko sedam procenata i ponovo prešle nivo od 100 dolara po barelu.

Neki trgovci naftom tvrde da cene zapravo ne odražavaju dovoljno poremećaj u snabdevanju kakav se ne zabeležao u moderno doba, piše Rojters.

Cene nafte su porasle, bez znakova da će se Ormuski moreuz uskoro ponovo otvoriti kako bi se ublažio neviđeni poremećaj snabdevanja.

Od izbijanja rata 28. februara, Iran je zatvorio moreuz za sve osim za svoje brodove, rekavši da će prolaz biti dozvoljen samo pod iranskom kontrolom i uz naknadu.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će Vašington blokirati iranske brodove i sve brodove koji su platili takve naknade, i da će svaki iranski brod za „brzi napad“ koji se približi blokadi biti uništen.

Članice NATO-a, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, rekle su da neće biti uvučene u sukob pridruživanjem blokadi, ističući umesto toga potrebu za ponovnim otvaranjem ključnog moreuza, kroz koji prolazi petina svetske nafte.

Sporazum o prekidu vatre kojim je okončan šest nedelja američko-izraelskih vazdušnih udara izgleda da je ugrožen, a preostala je samo nedelju dana, izveštava Rojters.