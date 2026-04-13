Predsednik SAD Donald Tramprekao je u obraćanju u Beloj kući da Iran „veoma želi da postigne sporazum“, ali je ponovio da neće dozvoliti Teheranu da razvije nuklearno oružje.

„Oni žele sporazum, zaista ga žele. Iran neće imati nuklearno oružje. Dogovorili smo se o mnogo čemu, ali oni se nisu složili sa tim“, rekao je Tramp, dodajući da je „uveren“ da će se na kraju složiti.

Takođe je rekao da bez toga nema dogovora. „Ako se ne dogovore, nema dogovora“, rekao je. Govoreći o američkoj pomorskoj blokadi, koja je stupila na snagu pre nekoliko sati, Tramp je optužio Iran da „ucenjuje svet“.

Dodao je da SAD nisu zavisne od Ormuskog moreuza jer imaju sopstvenu naftu i gas i da brodovi dolaze u SAD po energiju. Takođe je rekao da su ga jutros kontaktirali „relevantni ljudi“ iz Irana u pokušaju da se postigne dogovor.

Tramp je ponovio da je pomorska blokada iranskih luka stupila na snagu. „Ne možemo dozvoliti jednoj zemlji da ucenjuje ili iznuđuje svet, a to je upravo ono što oni rade“, rekao je.

Dodao je da SAD neće dozvoliti takvu situaciju i da brodovi već plove ka Americi da „utovare najbolju naftu“. Tramp je takođe rekao da postoji mogućnost brzog rešavanja sukoba. „Veoma je moguće da će sve biti rešeno pre toga“, rekao je.

On je izjavio da se njegov plan za rešavanje sukoba sa Iranom nije promenio. „Trenutno nema borbi. Sada imamo blokadu, oni ne posluju“, rekao je, misleći na Iran.

Dodao je da mu se ne sviđa što vidi brodove kako deluju tokom primirja, aludirajući na saobraćaj kroz Ormuski moreuz u dogovoru sa Iranom. Tramp tvrdi da Iran trenutno „ne deluje“ u tom području i kaže da će SAD „to tako i održati, vrlo lako“.