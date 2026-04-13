Slušaj vest

Napetost u Persijskom zalivu ulazi u novu, znatno ozbiljniju fazu. Američki nosač aviona USS Abraham Linkoln zajedno sa pratećom borbenom grupom raspoređen je u Omanskom zalivu, na svega oko 200 kilometara od iranske obale, u operaciji čiji je cilj direktna kontrola i faktička blokada Ormuskog moreuza.

Ovaj potez dolazi nakon privremenog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Država, koji je važio do 21. aprila i omogućio američkim snagama da se približe teritorijalnim vodama Islamske Republike bez neposrednog sukoba. Upravo taj prozor iskorišćen je za najbliže raspoređivanje jednog američkog nosača aviona Iranu od početka aktuelne operacije.

Prema dostupnim podacima i satelitskim snimcima, USS Abraham Lincoln zauzeo je poziciju istočno od Ormuskog moreuza, u zoni koja omogućava nadzor i potencijalnu kontrolu ključnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine energentima.

1/10 Vidi galeriju USS Abraham Linkoln nosač aviona Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Nosač nije sam. U regionu je koncentrisana čitava borbena grupa od više od 15 brodova, uključujući razarače sa vođenim raketama, amfibijski jurišni brod i druge prateće platforme. Ova formacija nije simbolična, već operativna sila sposobna da sprovodi pomorsku blokadu, kontroliše plovne puteve i, po potrebi, interveniše protiv civilnih ili vojnih ciljeva.

Blokada koju Sjedinjene Države uvode daleko prevazilazi sam Ormuski moreuz. Prema izveštajima, ograničenja se šire na čitavu iransku obalu, uključujući Persijski zaliv, Omanski zaliv i delove Arapskog mora. U praksi, to znači da se pod kontrolu stavlja jedan od najvažnijih energetskih koridora na svetu.

Organizacija za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) već je potvrdila da su američke snage počele sa sprovođenjem režima blokade. To uključuje zaustavljanja i pregleda plovila, ali i potencijalno zadržavanje komercijalnih brodova u određenim zonama.

Drugim rečima, ne radi se samo o demonstraciji sile, već o pokušaju potpunog nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja koji je od ključnog značaja za globalnu ekonomiju.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

U isto vreme, političke poruke iz Vašingtona dodatno podižu tenzije. Američki predsednik Donald Tramp poručio je da će svaki iranski brod koji se približi američkim snagama biti odmah uništen. U njegovoj izjavi navodi se da, iako je veći deo iranske flote navodno već neutralisan, preostaju takozvani brzi jurišni čamci koji, uprkos svojoj veličini, mogu predstavljati pretnju u zatvorenim vodama.

Ova upozorenja posebno su značajna jer upravo takve male, brze platforme čine osnovu iranske pomorske taktike u regionu. U uslovima uskih prolaza poput Ormuskog moreuza, njihova uloga može biti disproporcionalno velika u odnosu na veličinu i cenu.

Američka strategija u ovom trenutku deluje jasno, izvršiti maksimalan pritisak na Iran kontrolom pristupa njegovim lukama i ograničavanjem izvoza, pre svega energenata. Time se direktno udara na ekonomsku osnovu države, uz istovremeno slanje poruke globalnim partnerima i tržištima.

Međutim, sama geografija regiona čini ovu operaciju izuzetno složenom. Ormuski moreuz nije otvoreni okean, već uski prolaz gde su brodovi primorani da se kreću predvidivim rutama. To ih čini ranjivim, ali istovremeno otežava i potpunu kontrolu bez stalnog rizika od eskalacije.

Foto: U S Navy/ZUMA Press Wire/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zato raspoređivanje nosača aviona na svega 200 kilometara od iranske obale nije samo taktički potez, već i politička poruka. To je linija koja jasno pokazuje koliko su se dve strane približile direktnoj konfrontaciji.

Istovremeno, činjenica da se blokada sprovodi u više pomorskih zona govori da Vašington ne računa na kratkoročnu operaciju, već na dugotrajniji pritisak koji može imati šire posledice po globalne tokove trgovine i bezbednost pomorskih ruta.

U takvom okruženju, svaka greška, bilo da je reč o pogrešnoj proceni, incidentu na moru ili neplaniranom susretu brodova, može brzo prerasti u otvoreni sukob. Upravo zato raspoređivanje USS Abraham Lincoln i njegove borbene grupe predstavlja jedan od najosetljivijih trenutaka u aktuelnoj krizi.