Slušaj vest

Tanker za naftu prošao je kroz Ormuski moreuzpošto je stupila na snagu američka blokada iranskog brodarstva, pokazuju podaci o praćenju brodova, javlja CNN.

Tanker „Elpis“, registrovan na Komorima, bio je delimično natovaren. Bio je sankcionisan od strane SAD 2025. godine zbog učešća u iranskoj trgovini naftom kao dela takozvane „flote u senci“.

Neki prolaze, drugi se okreću

Istovremeno, drugi brodovi reaguju opreznije. Tanker „Ostrija“, registrovan u Bocvani, okrenuo se ubrzo pošto je blokada stupila na snagu.

Prema izveštaju CNN-a, brod je promenio odredište samo 41 minut nakon Trampovog roka, napustivši moreuz i uputivši se ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Još jedan tanker, „Rič Stari“, viđen je kako „stoji u praznom hodu“ kod obale ostrva Kešm, što sugeriše oklevanje ili pristup „sačekaj i vidi“.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu.

Blokada za sada ne zaustavlja sav saobraćaj.

Ovi podaci pokazuju da američka blokada ne zaustavlja u potpunosti saobraćaj kroz jednu od najvažnijih svetskih naftnih ruta, ali izaziva neizvesnost i različite reakcije među brodarima.

Američka pomorska blokada Irana stupila je na snagu danas u 16 ​​časova po hrvatskom vremenu i obuhvata celu iransku obalu, kao i saobraćaj u Omanskom zalivu i Arapskom moru.

Američka vojska je upozorila da bi brodovi koji ulaze u to područje bez dozvole mogli biti presretnuti ili zaplenjeni, dok je Iran pretio odmazdom, dodatno povećavajući rizik od eskalacije sukoba u Ormuskom moreuzu, jednoj od ključnih svetskih ruta za isporuku nafte.