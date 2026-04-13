Stigli zadaci za budućeg premijera
EU POSTAVILA 27 USLOVA PETERU MAĐARU: Deblokiranje kredita Ukrajini, ukidanje veta na sankcije Rusiji, sprovođenje reformi u Mađarskoj...
Slušaj vest
EU je postavila 27 uslova Peteru Mađaru, lideru stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
O tome piše Fajnenšel tajms .
Uslovi između ostalog uključuju deblokiranje evropskog kredita Ukrajini, ukidanje veta na sankcije protiv Rusije i "sprovođenje reformi u zemlji".
Zauzvrat, Mađarskoj će biti odblokirano 35 milijardi dolara zamrznutih subvencija.
- Naš pristup je: hajde da odlučnije delujemo protiv Mađara. Ako oni ispune svoja obećanja, i mi ćemo - rekao je jedan visoki zvaničnik EU.
Kurir.rs/Fajnenšel tajms
Reaguj
Komentariši