EU je postavila 27 uslova Peteru Mađaru, lideru stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

O tome piše Fajnenšel tajms .

Uslovi između ostalog uključuju deblokiranje evropskog kredita Ukrajini, ukidanje veta na sankcije protiv Rusije i "sprovođenje reformi u zemlji".

Zauzvrat, Mađarskoj će biti odblokirano 35 milijardi dolara zamrznutih subvencija.

- Naš pristup je: hajde da odlučnije delujemo protiv Mađara. Ako oni ispune svoja obećanja, i mi ćemo - rekao je jedan visoki zvaničnik EU.

