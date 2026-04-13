Slušaj vest

Za "Centralni dnevnik“ Kurir televizije uživo se iz prestonice Mađarske uključio reporter Lazar Stojanović, koji je preneo šta je Peter Mađar poručio dan nakon pobede na izborima:

- Budući mađarski premijer Peter Mađar, ispred stranke Tisa, zahvaljujući prednosti u odnosu na partiju Fides Viktora Orbana i osvojenih 138 mandata naspram Orbanovih 55, najavio je niz promena kako u spoljnoj, tako i u unutrašnjoj politici. Kada je reč o spoljnoj politici, Mađar je naglasio da se već čuo sa predstavnicom Evropske unije Ursulom fon der Lajen, ali i sa predstavnicima Rusije i Kine, kojima je zahvalio na dosadašnjoj saradnji. Pored toga, Mađar je istakao da se neće mešati u unutrašnje probleme drugih zemalja, ali je zatražio i od ostalih da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Mađarske, naglasivši da je ona nezavisna zemlja i da će to i ubuduće biti. Podvukao je i da će sredstva za pomoć Ukrajini ipak biti isporučena, odnosno da će pomoć Ukrajini biti deblokirana, ali je naglasio i da za sada neće slati mađarsku vojsku u sukob između Rusije i Ukrajine - prenosi Stojanović i dodaje:

- Kada je reč o unutrašnjoj politici ove zemlje, novi premijer je najavio da će, u cilju borbe protiv korupcije, osnovati specijalnu komisiju za povraćaj imovine. Naglasio je da će, osim toga, biti sprovedena i rekonstrukcija medija, posebno onih sa nacionalnom frekvencijom. Takođe, Mađar je pozvao predsednika Mađarske da mu što pre poveri mandat, naglasivši, citiram: „Nema vremena i mora odmah da krene u akciju“. Novoizabrani premijer Mađarske istakao je i da se istorija ne piše u drugim zemljama, već ovde u Budimpešti.

Prvi spoljnopolitički potezi Mađara

Osim navedenog, Peter Mađar je juče izjavio i sledeće:

- Buduća vlada neće učestvovati u kreditu Evropske unije u vrednosti od 90 milijardi evra za pomoć Ukrajini, koji su nedavno Orban i njegova vlada blokirali. Mađarska će morati da pronađe rešenje za uvoz energenata, uključujući i iz Rusije. Pokušaćemo da diverzifikujemo izvore, želimo da kupujemo naftu po niskim cenama i na siguran način. Nadam se da će se ruska agresija na Ukrajinu uskoro završiti i da će Evropa odmah ukinuti sankcije, jer smo susedi Rusije i nije u interesu Evrope da kupuje sirovine po višim cenama, jer to uništava našu konkurentnost.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs