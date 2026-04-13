KURIR TV U BUDIMPEŠTI Koje su glavne poruke Petera Mađara nakon pobede na izborima
Za "Centralni dnevnik“ Kurir televizije uživo se iz prestonice Mađarske uključio reporter Lazar Stojanović, koji je preneo šta je Peter Mađar poručio dan nakon pobede na izborima:
- Budući mađarski premijer Peter Mađar, ispred stranke Tisa, zahvaljujući prednosti u odnosu na partiju Fides Viktora Orbana i osvojenih 138 mandata naspram Orbanovih 55, najavio je niz promena kako u spoljnoj, tako i u unutrašnjoj politici. Kada je reč o spoljnoj politici, Mađar je naglasio da se već čuo sa predstavnicom Evropske unije Ursulom fon der Lajen, ali i sa predstavnicima Rusije i Kine, kojima je zahvalio na dosadašnjoj saradnji. Pored toga, Mađar je istakao da se neće mešati u unutrašnje probleme drugih zemalja, ali je zatražio i od ostalih da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Mađarske, naglasivši da je ona nezavisna zemlja i da će to i ubuduće biti. Podvukao je i da će sredstva za pomoć Ukrajini ipak biti isporučena, odnosno da će pomoć Ukrajini biti deblokirana, ali je naglasio i da za sada neće slati mađarsku vojsku u sukob između Rusije i Ukrajine - prenosi Stojanović i dodaje:
- Kada je reč o unutrašnjoj politici ove zemlje, novi premijer je najavio da će, u cilju borbe protiv korupcije, osnovati specijalnu komisiju za povraćaj imovine. Naglasio je da će, osim toga, biti sprovedena i rekonstrukcija medija, posebno onih sa nacionalnom frekvencijom. Takođe, Mađar je pozvao predsednika Mađarske da mu što pre poveri mandat, naglasivši, citiram: „Nema vremena i mora odmah da krene u akciju“. Novoizabrani premijer Mađarske istakao je i da se istorija ne piše u drugim zemljama, već ovde u Budimpešti.
Prvi spoljnopolitički potezi Mađara
Osim navedenog, Peter Mađar je juče izjavio i sledeće:
- Buduća vlada neće učestvovati u kreditu Evropske unije u vrednosti od 90 milijardi evra za pomoć Ukrajini, koji su nedavno Orban i njegova vlada blokirali. Mađarska će morati da pronađe rešenje za uvoz energenata, uključujući i iz Rusije. Pokušaćemo da diverzifikujemo izvore, želimo da kupujemo naftu po niskim cenama i na siguran način. Nadam se da će se ruska agresija na Ukrajinu uskoro završiti i da će Evropa odmah ukinuti sankcije, jer smo susedi Rusije i nije u interesu Evrope da kupuje sirovine po višim cenama, jer to uništava našu konkurentnost.
