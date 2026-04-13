Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi "SAD mogle da „svrate do Kube“ posle završetka rata protiv Irana, što je najnovija u nizu izjava koje sugerišu da je ta ostrvska država visoko na njegovoj listi prioriteta, javlja Anadolija.

„Kuba je nacija koja propada i mi ćemo se pobrinuti za to, a možda ćemo svratiti na Kubu kada završimo sa ovim“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, misleći na američke vojne operacije protiv Irana. „Kuba je zemlja koja je godinama bila užasno upravljana“, dodao je.

Takođe je istakao da veliki broj Kubanaca živi u SAD.

Kubanski predsednik: Spremni smo da branimo našu zemlju

„Imamo mnogo sjajnih kubanskih Amerikanaca, skoro svi su glasali za mene, a prema njima se postupalo veoma loše. U mnogim slučajevima, članovi njihovih porodica su ubijeni. Pretučeni su i pljačkani, a na Kubi su se dešavale strašne stvari“, rekao je predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel.

Kubanski predsednik izjavio je u nedelju da „nema opravdanja“ za mogući napad SAD na Kubu i upozorio da bi takav potez naišao na otpor.

„Nema opravdanja da Sjedinjene Države pokrenu vojnu agresiju protiv Kube“, rekao je on za NBC News, dodajući da su Kubanci spremni da brane svoju zemlju čak i „ako to znači da poginemo“.

Tenzije između Havane i Vašingtona su se povećale poslednjih meseci, jer SAD povećavaju ekonomski pritisak sankcijama i političkim merama.

Dijaz-Kanel je sankcije nazvao „genocidnim i okrutnim“, tvrdeći da su one dodatno pogoršale ekonomsku i energetsku krizu u zemlji.

Teška kriza na Kubi

Kuba se dugo suočava sa teškom ekonomskom situacijom, koju karakterišu nestašica goriva, česti nestanci struje i ograničen pristup hrani i lekovima. Kubanske vlasti za to uglavnom krive dugogodišnje američke sankcije, dok američki zvaničnici kažu da je ključni problem unutrašnja slabost u ekonomiji.

Situaciju dodatno pogoršavaju smanjene pošiljke nafte iz Venecuele i stalni poremećaji u snabdevanju, što uzrokuje nestanke struje širom zemlje.

Uprkos tenzijama, obe strane priznaju postojanje ograničenih kontakata. Zamenik kubanskog ministra spoljnih poslova rekao je da su razgovori o smirivanju situacije još uvek u „veoma ranoj fazi“.

Trampove izjave, koje sugerišu mogućnost vojne akcije protiv još jedne zemlje, protivreče njegovoj predizbornoj retorici u kojoj je obećao da neće započinjati nove ratove, već da će ih okončati.