Slušaj vest

Investicioni gigant BlackRock(Blekrok) povećao je svoje izglede za američke akcije, navodeći kao razlog ograničen uticaj rata u Iranu i snažne korporativne profite, što bi trebalo da stvori povoljno investiciono okruženje.

Firma, koja upravlja imovinom od 14 biliona dolara za klijente, podigla je svoj rejting za američke akcije sa „neutralno“ na „prekomerno“, izveštava CNBC.

Verovanje u trajni prekid vatre

U svojoj nedeljnoj analizi tržišta, firma je objasnila da su je ratni događaji ranije učinili opreznom u vezi sa akcijama. Međutim, izgledi za trajno primirje sada navode stratege na zaključak da neće biti značajnih posledica.

„Pratili smo dva signala koja bi nas podstakla da ponovo povećamo izloženost riziku nakon što smo je smanjili pre nekoliko nedelja. Prvi je opipljiv dokaz o koracima koji će ponovo otvoriti protok kroz Ormuski moreuz. Drugi je jasan pokazatelj da je preostali makroekonomski uticaj ograničen“, rekao je Blekrok.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

„Ovo dolazi u vreme kada su očekivanja korporativnog profita porasla i za SAD i za tržišta u razvoju za 2026. godinu - i to se dešavalo od početka sukoba 28. februara.“

Štaviše, stratezi kompanije BlackRock dodaju da je „prag za ponovni ulazak SAD i Irana u rat visok“, što dodatno ograničava potencijalnu štetu.

Jaka očekivanja profita

U međuvremenu, izgledi za korporativni profit izgledaju svetlo. Sa sezonom objavljivanja zarada koja tek počinje, očekuje se da će kompanije iz S&P 500 objaviti kombinovani rast profita od 12,6% za prvi kvartal, prema podacima FactSet-a. Ako se istorijske stope iznad očekivanja održe, taj rast bi mogao da poraste na 19%, saopštila je istraživačka firma.

Posebno se ističe tehnološki sektor, gde se očekuje rast profita od čak 45% ove godine. Uprkos tome, vrednost akcija u tom sektoru je ove godine zabeležila samo blagi porast.

1/6 Vidi galeriju Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

Kao rezultat toga, procena vrednosti akcija u sektoru informacionih tehnologija u odnosu na ostalih 10 sektora indeksa S&P 500 pala je na najniži nivo od sredine 2020. godine, ističe BlackRock.

„Ponovo povećavamo izloženost riziku prema SAD i tržištima u razvoju zbog snažnih očekivanja korporativnih zarada i ograničene ukupne štete po globalni rast“, ​​rekli su stratezi.

„U ovoj sezoni zarade u SAD za prvi kvartal, fokusiramo se na profitne marže i nastavljamo da favorizujemo tematske mogućnosti kao što je odbrambeni sektor.“

Ova dva regiona su jedina za koja BlackRock ima ocenu „prekomerne težine“ u svom portfoliju akcija.