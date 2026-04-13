U vazdušnom napadu stradao njegov otac Ali Hamnei

Novi vrhovni verski vođa IranaModžtaba Hamnei navodno je zadobio teške povrede lica i nogu u vazdušnom napadu u kojem je na početku rata poginuo njegov otac Ali Hamnei.

Ajatolah Modžtaba Hamnei zadobio je i ozbiljne povrede jedne ili obe noge, rekli su izvori bliski njegovom najužem krugu za novinsku agenciju Rojters, prenosi britanski The Telegraph.

Prema njihovim rečima, ovaj 56-godišnjak je i dalje uključen u donošenje odluka i u komunikaciji sa visokim zvaničnicima dok se oporavlja od povreda.

Prošlog meseca, The Telegraph izvestio je da je Modžtaba Hamenei preživeo vazdušni napad na kompleks svog oca u Teheranu jer je u tom trenutku bio izašao u šetnju po vrtu.

Eksplozija mu je povredila nogu, prema procurelom audio-snimku člana ličnog kabineta vrhovnog vođe. Modžtaba Hamenei nije viđen u javnosti od napada i objavio je samo nekoliko pisanih saopštenja, bez fotografija, video ili audio dokaza o njegovom stanju.

U prvom saopštenju 12. marta nakon što je 8. marta izabran za vrhovnog vođu, on je napisao da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren.

Međutim, u najvećoj meri, stavove Irana o ratu iznosili su drugi visoki zvaničnici, uključujući Mohamada Bagera Galibafa, predsednika parlamenta.

Prošle nedelje, portal Axios objavio je da je Modžtaba Hamenei dao zeleno svetlo za traženje sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, pozivajući se na tri izvora upoznata sa situacijom.

Modžtaba Hamnei

Učešće vrhovnog vođe bilo je ključno za podršku Teherana dvonedeljnom primirju, navodi portal Axios. The Telegraph nije mogao da potvrdi ove tvrdnje.

Modžtaba Hamenei je došao na najvišu funkciju uz podršku Islamske revolucionarne garde (IRGC), sa kojom je izgradio veze tokom vladavine svog oca.

Analitičari navode da je IRGC tokom sukoba dodatno učvrstio kontrolu nad Iranom i da će nastojati da tu novu moć učvrsti uz podršku relativno popustljivog i teško ranjenog vrhovnog vođe.

U petak je velika iranska delegacija sletela u Islamabad kako bi započela razgovore na najvišem nivou sa SAD od revolucije 1979. godine.

Džej Di Vens, potpredsednik SAD, stigao je u subotu ujutru, zajedno sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.