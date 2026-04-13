iranski predsednik Masud Pezeškijanrekao je da su „nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država sprečili postizanje sporazuma na razgovorima održanim tokom vikenda u Pakistanu.

„Jasno smo naveli uslove za prekid vatre i ostajemo posvećeni njima“, rekao je Pezeškijan francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, prema iranskim državnim medijima.

„Prekomerni zahtevi SAD sprečili su sporazum. Iran će nastaviti pregovore isključivo u okviru međunarodnog prava“,

Dodao je da pretnje Ormuskom moreuzu mogu imati dalekosežne posledice po svet, misleći na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će blokirati iranske luke.

Ranije danas, portparol Iranske revolucionarne garde, brigadni general Hosein Mohebi, upozorio je da bi Teheran mogao da uvede nove vojne kapacitete i taktike ako se sukob nastavi.

Mohebi je takođe rekao da će Iran uvesti „nove oblike ratovanja“ za koje tvrdi da će protivnicima biti teško da ih neutrališu.