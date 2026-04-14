Slušaj vest

Direktni mirovni pregovori između Irana i SAD mogli bi se nastaviti već ove nedelje, rekao je istraživač sa Univerziteta u Teheranu za Svetski servis Bi-Bi-Sija.

Mohamed Eslami je govorio u emisiji Newshour pošto je američka blokada iranske obale stupila na snagu.

Eslami je rekao da blokada, koja je usledila nakon neuspešnih pregovora u Pakistanu tokom vikenda, „vrši pritisak na iransko rukovodstvo dok se neformalni kontakti održavaju sa Amerikancima o mogućem diplomatskom rešenju krize“.

Dodao je da SAD ne mogu otvoriti Ormuski moreuz blokadom, ali ni Iran ne može dugoročno održati njegovo zatvaranje.

Takođe je istakao da Iran nastavlja razgovore sa Pakistanom, kao i sa Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom.

„Ovo su tekući pregovori između Irana i tih zemalja“, rekao je on.

Pozivajući se na izvore u iranskom Ministarstvu spoljnih poslova, Eslami je ocenio da bi direktni pregovori mogli biti održani u Islamabadu ili Ženevi, „možda već ove nedelje“.